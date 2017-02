Começa nesta quinta a licença para pecar. E as cinzas da quarta-feira sairão do crematório de um contrato de remissão, válido para absolver todos os excessos do tríduo.

Depois "daquele 2016" e de um janeiro trágico, o brasileiro parece já ter pago todas as suas penitências. À partir do "enterro da tristeza", estará autorizado a transgredir quase todos os códigos, como se, assim, de repente, se igualasse ao "foro privilegiado" dos políticos.

Quem nunca abusou da carne num domingo carnavalesco, que atire a primeira "demão" de sal grosso. Dizem que o diabo adora uma picanha mal passada, temperada com o sal de Sodoma, o mesmo sal que petrificou a mulher de Ló – aquela que, morrendo de curiosidade, não podia "olhar pra trás".

Antevendo as fotos da grande anarquia que tomará conta de todos os telejornais, chegaremos à óbvia conclusão de que o Carnaval é um "espeto corrido": nele, a carne se revela nua e crua na churrasqueira dos bailes. A carne abunda na vitrine frigorificada do Carnaval, livre das amarras morais e entregue aos "radicais livres" da devassidão.

A festa pagã se instala nesta quinta – vai até o dia 28, o último de um fevereiro não-bissexto - e se constitui, antes de tudo, numa improvável estatística do IBGE: no Carnaval não há desemprego, nem déficit habitacional, nem inadimplência ou excesso de cáries.

O que há é a almejada felicidade coletiva, como se o Brasil, num passe de mágica, tivesse resolvido todos os seus problemas e amanhecido com uma grande mudança: transformando-se nas ilhas de Thomas Morus e Campanella – dois conhecidos endereços de todas as boas utopias.

***

Na Quaresma, a festa se transforma em penitência. Bem me lembro da semana de "cinzas" no Colégio Catarinense, anos 1960. O venerando padre Werner ouvindo confissões, corcunda e exausto - um ¿vovô Gepeto¿ lidando com os pequenos Pinóquios.

O santo padre se interessava mais pela quantidade do que pela qualidade do delito "pecatorum". Exigia detalhes estatísticos dos pecados cometidos em nome da lascívia:

Quantas "vezes", meu filho?

Os pequenos penitentes, reféns carnavalescos dos hormônios de Onã, o bárbaro, reduziam drasticamente os "juros" daquela operação:

- Uma vez só, seu padre...

A absolvição saía barato.

Por meia dúzia de Ave-Marias deixávamos a condição de pequenos Satãs para ingressar no Paraíso dos coroinhas da Cruzada Eucarística.

