O Carnaval uniu a todos, vestidões e peladões, ricos e pobres, famosos e anônimos, cortesãs e beatas, candidatos e candidatas, presos e libertos, tímidos e extrovertidos, mocinhos e bandidos, santarrões e devassos.

A festa foi a grande catarse que todos nós gostaríamos de comandar contra o patrão, o governo e o mundo. Até contra o topete do Trump e os desígnios do Altíssimo, pois o Carnaval é festa pagã, ritual francamente libertino, bem ao gosto de Lúcifer e Donald – não o pato, mas o presidente dos EUA.

É o verdadeiro Pecado Móvel, como definiria Hemingway, entre um absinto no Closerie de Lilás e um scotch no bar do Ritz. Não fosse o Carnaval um atentado à virtude, o Senhor não teria inventado a Quarta-feira de Cinzas, espécie de revanche da castidade e da retidão.

Na manhãzinha desta quarta, ainda sob os eflúvios da grande orgia, o Senhor chamará suas ovelhas tresmalhadas e as ungirá com as cinzas purificadoras, que varrerão os pecados da turba pra debaixo do tapete da Quaresma – quando começa o jejum, sobretudo de carne.

Carne que andou por aí, nua e crua. Carne que sambou, meneou, provocou, revelou, convidou. Carne que abundou, confirmando aquele axioma bíblico segundo o qual "o espírito está pronto e preparado, mas a carne é fraca"¿, como admitia o próprio apóstolo Matheus, festejando entre Zara e Betsabá, odaliscas que encontrou num baile público entre a Praça XV e a Avenida Hercílio Luz.

Não por acaso os foliões do Clube Doze e do Lira terminavam seu tríduo momesco num encontro de orquestras, debaixo da sombra amiga da respeitável figueira. Ali se purificavam de todos os confetes e serpentinas, sacudiam a poeira e subiam a Praça XV, por dentro, ultrapassando o Coreto Municipal e chegando até o adro da grande matriz.

Lá todos se transformavam em irmãos e irmãs de caridade, foliões absolvidos depois de um longo e impiedoso sermão do padre Bianchini ou do monsenhor Frederico Hoboldt.

***

O Carná, contudo, não foi só pecado. Recarregou as energias e cicatrizou as feridas do povo. De que outro modo poderia o brasileiro suportar tanto desserviço, tanto desgoverno, pagos com tanto imposto e tanto suor? O Carnaval tem tal poder curativo que sua posologia deveria incluir aplicações diárias, assim como serve de bula para o "calendário" trabalhista.

No Brasil, como sabemos, o ano de 2017 só começa amanhã – desde que, claro, não seja o momento de uma nova greve municipal ou federal.

