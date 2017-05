Existirá algum partido na política brasileira cujo voto parlamentar se oriente na direção do "bem comum", do "interesse público" ou do perseguido "equilíbrio fiscal"? Votos fundamentados no amor ao país, no civismo, na ética e na decência?

Sem uma reforma política em regra a democracia brasileira vai definhar e morrer. Não existe em nenhum país do mundo esse formato de infinitos partidos (35) e pelo menos 28 pulverizando as (in)decisões no Parlamento. É morte certa, pois perpetuam a ingovernabilidade e a corrupção.

Chega a ser constrangedora a volúpia com que se atiram às novas alianças certos nanicos que se valem de propaganda enganosa, a partir do seu próprio nome de batismo. Nunca se viu tanto partido com o epíteto de "Socialista" e "Progressista" – e com tanto apetite para o mais deslavado dos "fisiologismos".

Esse mesmo clima de bazar de feira medieval predomina entre os aliados que se nutrem das estatais. Governos e partidos no poder buscam "alianças" com partidinhos de nenhuma significância, espécie de "patinetes individuais", movidos pela avidez dos seus donos - como o tal do PROS ou "Solidariedade", que só é solidário mesmo com o olho grande daquele sindicalista postiço, o "Paulinho da Força"...

Alguns desses "acampamentos interesseiros" ainda disfarçam alguma razão edificante para aderir a todos os governos:

- Nossa aliança é "programática". Exigimos que o nosso apoiado privilegie a educação!

A maioria desses nanicos cobiçosos, contudo, sequer se dá ao trabalho de fingir alguma dignidade. Vão logo enumerando o tamanho da conta:

- Queremos a estatal Brasilesc, a Valetudo, a Petrolesc e as diretorias financeiras de todas as empresas públicas!

Interessante. Antigamente, a fisiologia do dólar na cueca era praticada "intra-muros", as tratativas se davam em algum terreno baldio, "sem testemunhas", ou, como diria Nelson Rodrigues, "apenas na presença de alguma cabra vadia"... Hoje, cueca virou carteira.

***

Essas alianças financeiras se desatam à luz do dia, com direito aos holofotes da mídia e com larga exposição do momento do "crime", mais ou menos como faziam os "capi" sicilianos ao incorporar mais um aliado às suas famiglias, tudo no melhor e mais fraterno espírito de Corleone – e do seu chefão e padrinho, Don Vito.

