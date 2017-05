Vó, parecia que o Brasil – esse rapaz desatinado e perdido – ia ter jeito.

Parecia. Demorou, mas começaram o "desmonte" da Lava-Jato. O trio de filósofos do Direito - Gilmar Mendes, Dias Tóffoli e Lewandovski – deu curso a uma abertura de porteiras para os bandidos financeiros de alto coturno. "Excesso de prazo da prisão preventiva", dizem.

Interessante. E aqueles que já estavam sentenciados, como José Dirceu, a mais de 20 anos de xilindró? Réus nesses casos teriam direito a recorrer em liberdade, apesar da condenação em primeira instância. E se, soltos, resolverem fugir para evitar a execução da sentença?

O correto seria o STF instar a segunda instância da Justiça Federal do Paraná - o TFR de Porto Alegre – a julgar logo o processo dos já sentenciados, para que esta jurisdição produzisse sua decisão. Uma confirmação manteria os presos no xadrez.

Bizarro país. Para demonstrar independência em relação a (assim proclamada) "República de Curitiba", o Supremo promete inaugurar uma temporada de "gaiolas abertas" para os pássaros da Lava-Jato.

É triste viver nesse mundo de hoje, vó. Mata-se em nome de Alá e descumpre-se todos os dias o sétimo mandamento das tábuas de Moisés: Não roubarás! O homem adora o deus monetário e em seu nome comete todos os crimes da vil pecúnia.

Na última procissão do Senhor dos Passos, vó, notei que o nosso divino vizinho da Capela do Menino Deus caminhava mais triste e cansado do que nunca. Talvez porque sentisse o peso de carregar o lenho da humanidade, com a existência do tal "Estado Islâmico" e a desenvoltura da "República dos Finórios", no Brasil.

E o Cunha, hein, vó? Está preso – por enquanto. Logo, logo vai requerer "isonomia" com o Zé Dirceu.

Quando contemplavas um canalha "das antigas", gostavas de nele pespegar o distintivo "salafra". Segundo o "Aurélio", homem ordinário, vil, patife, safardana. Com salafrários na cadeia, Brasília perdeu o sono e mantém em aflitiva vigília meio mundo de colarinhos engomados.

***

Acredite, vó, querem aumentar o Fundo Partidário de R$ 1 bilhão para R$ 3 bilhões – e ainda falam em mais "financiamento público de campanha"! Até parece que os tempos de crise não existem para os atuais políticos.

Lembras, vó, dos candidatos de antigamente?

Perto dessa turma de vorazes, tipo Cunha e caterva, aqueles se pareciam mesmo com a primeira acepção do termo "candidato". Pois é: candidato deriva de "candidus". Hoje, parecem-se muito mais com...cadeia.

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

O novo nome da mentira



De Desterro até Floripa



O passado como refúgio



->