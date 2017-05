Não há esperança para votar – lamenta-se um leitor. E, no entanto, sem o voto não há esperança.

Tem eleitor que faz um muxoxo, acha que o voto já não muda mais nada nesta senhora hoje tão mal afamada, Dona Democracia.

Todos falam em seu nome. Alguns para usá-la, pois a Democracia é uma senhora permissiva. Admite que os que nela vivem, dela falem mal. Ou até mesmo tentem destruí-la.

Ora, Democracia é uma mulher da vida - mas, em todo caso, é a "menos feia" desse bordel em que se transformou a civilização governada pelo sistema dito "representativo" nos dias de hoje.

É tanta trampolinagem, tanta "impotência" da cidadania ultrajada que até mesmo a mocinha outrora tão cortejada, passa a ser um ente assexuado e sem graça.

Quando o "alcance" de recursos públicos ganha a dimensão de uma endemia - e quando uma justiça ainda hesitante hipervaloriza o direito dos réus e acaricia a fronte de ladrões – emerge das urnas a dúvida e a perplexidade do eleitor:

- Votar adianta alguma coisa? Faz a diferença?

Ora, votar é depurar. Em quem votar? No menos pior? E se o melhor se revelar o pior? E se as listas de candidatos só contiverem gente ruim? Democracia deveria ter garantia, como um carro, um eletrodoméstico. Não adiantou, tá "bichado"?

Faz um recall: funciona como aqueles selos colados num bom livro. Sinal de que é possível trocar o presente na livraria de origem, se o obsequiado já o possui.

É preciso perseverar no aperfeiçoamento dessa mulher permissiva e difamada. Mas ela é, também, a mulher mais glamourosa do planeta, segundo a releitura de um galanteio do seu noivo mais conhecido, Sir Winston Churchill. Nem vou repetir. Todo mundo conhece o dito. Reconhece os defeitos da velha senhora, mas assegura: ainda é o que de melhor existe para governar. A democracia é a pior de todas as mulheres, mas só depois de todas as outras Madalenas do mundo.

***

Votar é refinar, escolher. É, primeiro, eliminar os "maus". É preciso saber separar os homens – que são passageiros – das instituições, que são perenes. É preciso acreditar num processo de depuração – e que, um dia, o povo e o eleitor, votando bem, promoverão a verdadeira revolução das "mãos limpas".

