A Câmara dos Comuns, às margens do Tâmisa, tem por abrigo o Palácio de Westminster, magnífico conjunto arquitetônico do século 19 (1840), no estilo gótico-vitoriano, cuja torre do relógio – o Big Ben – é um dos marcos postais mais conhecidos da Grã-Bretanha.

O edifício hospeda as duas casas do Parlamento e nele o Legislativo exerce a verdadeira autoridade governamental do Reino Unido. São 635 deputados – mas, notem, incluem os representantes de outros três Parlamentos, os da Escócia, Irlanda e País de Gales.

As regras não poderiam ser mais simples. O líder do partido que venceu as eleições é o primeiro-ministro, a quem a rainha incumbe de "formar um governo". O premier escolhe 20 ministros para formar o Gabinete. Já o partido eventualmente na oposição constitui a "Leal Oposição à Sua Majestade". Ou seja, "opõe-se às políticas, não ao país".

Todas as terças-feiras, no horário chamado "Question Time", o primeiro-ministro se obriga a comparecer aos Comuns para debater suas políticas com seus pares. A oposição confronta as idéias de como dirigir o país e, dos debates, nasce a luz.

Claro, nem tudo é assim cor-de-rosa – ou teríamos um governo de utopia, a suprema perfeição. Mas, nos Comuns, a oposição valoriza cada minuto do seu tempo, comparecendo às sessões em que o premier está presente, e questionando os seus programas de governo.

A principal missão do Parlamento inglês é a discussão e votação do Orçamento. Seus ritos envolvem toda a nação no Budget Day, o Dia do Orçamento, na primeira quinzena de novembro. O ministro da Fazenda deixa o número 11 de Downing Street empunhando uma velha e castigada pasta marrom, o "invólucro" que há dois séculos hospeda os números e as fontes da Lei de Meios. As televisões acompanham, as rádios transmitem, o ministro eleva, como uma hóstia, a "pasta da grana", mostrando-a aos jornalistas e ao público. Um dia marcante: ali, naquela pasta, está "matéria de interesse de cada cidadão britânico".

***

Qualquer semelhança com os nossos "Comuns", claro, não seria mais do que uma grande coincidência.

Aqui, o orçamento é discutido sob a ótica das emendas individuais de cada um dos 513 deputados. Que representam a si mesmos neste enfermo Brasil, em que a matéria é regulada pela tristemente conhecida "Comissão dos Anões do Orçamento".

Aquela em que os relatores da Lei de Meios orientam o Orçamento nacional segundo o exclusivo interesse do próprio bolso.

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

Carta a jato para a vó



O novo nome da mentira



De Desterro até Floripa