Uma neblina esparsa, feita de nuvenzinhas descontínuas, adere ao sopé das montanhas, como uma espécie de sarna friorenta. É o primeiro sinal. Não virá chuva, mas neve. Sem nuvem. Não há neve.

Os viventes se transformam em fumantes involuntários, o halo da respiração transformado em vapor, diferença entre o natural aquecedor do corpo humano e o frio exterior. Um minuano varre os contrafortes da Serra, seu gemido é o clarim que anuncia a neve. Há que haver a conjugação perfeita dos elementos para que se produza aquele tão esperado cristal branquinho chamado neve. São necessários um céu nublado, uma friagem de pelo menos dois graus centígrados e o congelamento do vapor d¿água suspenso na atmosfera.

O pessoal da Serra fica espreitando o céu, cheirando o ar, como perdigueiros da neve. Desovam os ponchos dos armários, dobram as calorias dos frescais, mantém aquecidos os tarros, vasos onde se guarda o leite depois da ordenha.

A família se reúne em torno do grande fogão da cozinha, dotado de boca tão grande que se transforma numa improvisada lareira a queimar nó de pinho. Quem tiver a sorte de estar por lá, nas nossas "Suíças", que se prepare para ganhar adiposidades, vestir um "pulôver" estomacal. Uma ovelhinha aqui, um borrego mamão ali, uma costela pingando no fogo de chão. E até bizarrias como o caracu, tutano medular retirado da canela ou do joelho do boi.

É a turma se forrando para suportar a "friáz". A paisagem se torna alva como o marfim, os telhados em V invertido ganham almofadas brancas como algodão doce, as cidades catarinas fantasiadas de Vila Alpina.

***

Num cenário de embalagem de chocolate suíço, do alto do Morro da Igreja divisa-se as escarpas da Serra, a cobra coleante do Rio do Rastro, entalhando degraus na rocha. E as araucárias são coroadas por tiaras nevadas, flocos que se equilibram nas "orelhas" dos galhos abertos.

À semelhança de um gorro branco e perene, a neve "agasalha" o cocoruto dos morros, debrua as estradas, pinta as calçadas, amontoa-se diante das portas, convida as crianças ao esporte mais divertido do ano: construir um boneco e decretar guerra aos moleques da vizinhança.

Sou um litorâneo prestes a me divorciar das tainhas e de me amancebar com as araucárias e as pinhas. Aproveito esse esquenta de esperar o frio pra mandar daqui o meu abraço aos amigos daquelas querências. Ponham a carne no fogo!

Haverá por aí algum bom iglu pra alugar?

