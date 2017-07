Victor Meirelles, nosso gênio-mané começou a pintar sua grande obra aos 20 e poucos anos, empoleirado num quartinho de Saint-Germain-des-Prés.



Já era um meticuloso observador do meio-ambiente em suas composições históricas. Estudou botânica, leu os relatos do Conde-botânico Langsdorff, quis ter "certeza" de que pintava as árvores e os arbustos certos. Mais tarde, visitou os campos de batalha do Paraguai – onde assistiu, por encomenda da Marinha - aos combates e bombardeios, habilitando-se, assim, a recriar cenas de guerra sem prejuízo do "realismo".

Reviveu o "Combate Naval de Riachuelo", a "Passagem de Humaitá", os rudes entreveros de "Lomas Valentinas" e testemunhou até mesmo a "Batalha do Avahí" - que o pintor não sabia, mas haveria de batizar o hoje quase centenário clube de futebol.

Para empatar esse "clássico", pintou uma "figueira" na sua tela, a grande árvore que serve de arquibancada para um índio peladão assistir, do poleiro, ao solene primeiro ato do Santo Ofício.

Um espírito-de-porco - sempre os há - haveria de confrontar a "informação" botânica de Victor Meirelles com a circunstância de que a grande árvore a presidir sua "Missa" mais parece uma sequóia californiana - com o tronco rotundo e os galhos grossos. Degraus mais do que resistentes para abrigar a raquítica torcida de um único sílvícola.

Figueiras, aliás, não eram, à época, árvores nativas. Viriam, mais tarde, da Índia – assim como as oliveiras, originárias da Grécia. Por uma licença histórica permitiu-se ao artista esses "deslizes botânicos". E outros: não faltariam ao sítio da Primeira Missa mais paus-brasis, samambaias, orquídeas e barbas-de-velho?

O Monte Pascoal se vê ao longe, com o seu cume de chaleira sem tampa. Mas será que na mata atlântica baiana não dava nenhum "garapuvu"? E, afora a típica bananeira de cabelo ouriçado, onde estaria retratado na famosa fotografia aquele "coqueiro que dá côco" - segundo a sonora narrativa de Ari Barroso?

***

Entre os ouvintes da Primeira Missa, estranhe-se a falta de um genuíno "coroinha". Um índio recém-catequizado, talvez. O ajudante que aparece atrás de D. Henrique de Coimbra, segurando um turíbulo, mais parece um padre "já formado" - quem sabe o próprio capelão da esquadra?

E onde está D. Pedr¿Álvares Cabral, o comandante-mor e o ordenador de toda aquela despesa, imensa, aquele grande volume que se foi formando até resultar no grande rio chamado "Lava-Jato".

É ele o primeiro responsável pelo grande assalto à "Terra-Brasilis".

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

A Lei Áurea da sexta-feira



Escolher um honesto



A tribo dos esquecidos