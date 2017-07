No momento em que todos os velhinhos já contrataram o seu crédito consignado, a descontar na folha da magra aposentadoria, o passado desfila em minha retina.

Na venda do "seu" Mota, que habita o relicário memorial da minha infância no Largo Treze de maio - sinto até o cheiro dos barrotes podres do assoalho - havia um aviso pendurado na parede, bem à vista do freguês. Dizia a mesma coisa, mas com certa diplomacia: "Preste atenção no aviso: fiado, nem com um sorriso".

Houve época em que todos os armazéns hasteavam aos olhos da freguesia a sentença irrecorrível: "Fiado só amanhã". Quer dizer: não havia confiança na fiança.

O pobre, em compensação, podia comprar cigarro por unidade. "No varejo", como se dizia. Meia dúzia de mata-ratos como Saratoga, Elmo ou Continental. Ou ainda deztões de farinha de mandioca e 250 gramas de colorau.

Hoje, todos os supermercados vendem comida a prazo – e tudo o mais que estiver à venda em suas prateleiras. Produtos de higiene, perfumes, bebidas importadas, televisão de plasma, computadores.

Tudo se pode comprar fiado, com a primeira prestação "só quando o Verão chegar", daqui a 160 dias. Os antigos ficariam fascinados com tanta moleza para comprar tantos gêneros de bem viver.

E ainda ficariam sabendo que há uma lei federal obrigando as farmácias a vender remédio a granel - - o "Dose Certa". Dois comprimidos de Atroveram para estancar uma "ligeira"; três antibióticos para sarar uma inflamação; um comprimido de Engov pra curar a ressaca.

E já houve vivente querendo comprar "meio rolo" de papel higiênico, com o argumento de que o seu "asseio" não demandaria "o carretel inteiro".

***

Nos velhos armazéns que recendiam a mofo, lá estava, pregada na parede sem reboco, a "moldura" com uma coleção de quadrinhas:

- Se queres agradar o proprietário/ Sem ofendê-lo ou chamá-lo de otário/ Não perguntes se ele vende fiado/ Ou a prazo dado/ Pois, aqui, o "agora" é na hora.

- Neste balcão, só dinheiro aterrissa. Fiado só amanhã/ Depois da Missa.

- Fiado é dar fé e confiança/ Mas mercadoria sem paga/ Só dou à minha mulher/ Com quem tenho aliança.

O pobre brasileiro não quer saber se o juro anda "pela hora da morte". Se couber dentro do salário, tudo bem.

Os armazéns de "secos e molhados" da velha guarda mudariam hoje o tom do versinho, só para seduzir a freguesia:

-Minha senhora: compre tudo o que a família adora/ Pois fiado, aqui, é na hora/ Sem cadastro e sem demora.

