A paisagem de Floripa, no frio da manhã, com as baías espelhadas, até parece imitar a Suíça, entre os Alpes do Cambirela e os lagos das duas baías, mansas e envidraçadas.



Nas ruas, as pessoas caminham com pressa, enroladas como um novelo, protegidas por gorros coloridos e mantas que embrulham a boca e o nariz. Se o inverno continuar assim rigoroso, impondo aos viventes essa "friáz das brabas", muitos sentirão falta de um cobertor vivo - e de duas orelhas: é trágico ser "solteiro" neste inverno siberiano.

Missão patriótica é sair da cama. Tenho circulado pela casa envolto em cobertores e vou ao banheiro pré-aquecido por um aparelho de barrinhas. Para digitar esta crônica no computador, usei luvas furadas nos dedos indicadores, trabalhando "só com o pescoço de fora".

Tenho desconfiômetro e não cometeria a indelicadeza de convidar o leitor ao desagradável testemunho de minha micção matinal. Uma montanha de cobertas ambulantes, de onde mal desponta o tímido instrumento, produzindo o hesitante jato que me liberta desse líquido orgânico e tóxico, secretado pelos rins.

Com todo este inédito friozão, que azula as montanhas e espalha esculturas de gelo na relva, "vai dá até uma dori nas junta", como diria um manezinho de raiz.

Felizmente, as compensações não são pequenas: o nascer do sol, por exemplo, vindo lá do ventre do Atlântico, é sempre um refulgente espetáculo de luz. Tão claras foram as manhãs desta semana que pude surpreender o Cambirela em roupas de baixo, ceroulas brancas de uma geada perpétua. Senti-me um voyeur da natureza ao flagrar-lhe o umbigo, as ilhargas e tudo o mais, nervuras e vergonhas à mostra. O suficiente para emitir daqui um definitivo atestado "médico-legal":

- O Cambirela pode ser gigante, mas não é homem.

Acho que o Cambirela, como a Ilha, é mulher, seu sexo é "pra dentro", embutido, pois, pude notar, por baixo das ceroulas brancas de geada, usa calcinhas! E que por baixo de suas brumas emerge um autêntico "mons-vênus", verde e triangular, iluminado pelo ouro impressionista da manhã.

***

Tento reaquecer a carcaça, esfregando mãos e dedos, transformados em gravetos congelados. Não dá para escrever de luvas, nem atender as necessidades do corpo envolto em cobertas. Quão indefesos somos às atmosferas do frio e quão sofregamente dependemos da luz do sol...

Tomara que esta luz benfazeja não dependa de uma emenda parlamentar, nem da aprovação da tal da "base aliada" do Michel Temer.

