O deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio, é um político exemplar. Não falta às sessões da Câmara, apesar de preso e condenado, atualmente cumprindo sentença em regime semi-aberto. Sai para o trabalho todos os dias, mas dorme e passa os fins-de-semana na cadeia. Condenado a sete anos e dois meses, Jacob "passou a mão no baleiro" como prefeito da cidade de Três Rios, roubando do erário em licitação para a construção de creches. O homem fraudava todas as licitações para o benefício às criancinhas. E não obstante esse passado, o deputado presidiu na última semana uma sessão da Comissão de Educação da casa, indicado pelo colega titular, que deve tê-lo como um grande exemplo. Fazer o quê, a não ser rir? Mesmo na cadeia o parlamentar mantém todos os seus "direitos": salário integral, 25 servidores de gabinete, carro oficial, tevê por assinatura, internet, telefone fixo, celular, verba para transporte e alimentação, auxílio moradia e plano de saúde. Não é engraçado? Auxílio-moradia mesmo sendo inquilino da penitenciária da Papuda. É por essas e por outras que o país virou um picadeiro de circo, uma piada sempre pronta. Aliás, sem o recurso ao riso o brasileiro enlouqueceria de tanta vergonha.

O que salva o Brasil são os chargistas e os humoristas. No campo do humor ligeiro, da piada resumida pelo traço, somos um país altamente civilizado. E o que é o humor? Segundo o filósofo Henry Bergson, o humor é uma forma de punição e de recreação:

- O riso é antes de tudo um castigo. Ele deve causar à vítima uma impressão nada menos que penosa. Através do riso, a sociedade se vinga dos malfeitos contra ela praticados. A sátira e a charge – que quer dizer, literalmente "carga!" – são instrumentos tão cortantes quanto uma guilhotina. Mas são igualmente asseados, limpos, de suas lâminas não escorre sangue. O que escorre dos chargeados é o pus da vergonha.

***

Quem quer que tenha subido à ribalta ou que se candidate aos altares do poder estará a mercê da charge - esse santo óleo que costuma consolar os fracos e os oprimidos com a verrina do bom humor.

Pelos perigos que correm diante da intolerância, aqui vai o meu abraço e a minha homenagem a esses heróis do traço, D¿Artagnans da pena.

Para os brasileiros chargistas, esses paladinos da graça, do bom humor e da liberdade de expressão, elevo minha taça – como diria o poeta Fernando Pessoa – em "flagrante de litro!"

