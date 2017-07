Uma breve incisão no tempo e a Floripa do passado ressurge em meu "cinema¿ mental.

"Ai, mo Deugi¿, resmungam hoje os genuínos Manés, enquanto o tempo passa, "o tempo avoa¿. E as lembranças saltam na memória como lambaris num aquário.

Por essas horas, num domingo à tarde de eras chamadas "priscas¿, a gurizada, "manecraticamente¿ reconhecida como "rapaz pequeno¿, já estava "a postos¿, diante do Cine Roxy, trocando gibi diante da vitrine do seriado de "Nioka, a Mulher das Selvas¿ ou do "Cavaleiro Negro¿.

Na própria palavra saudade vibra a lembrança de se haver vivido momentos "eternos¿ e cujos efeitos se recusam a passar, como uma espécie de giz mágico, que não se submete a nenhum apagador. Quadro negro, giz, apagador – logo esses "equipamentos¿ será só lembranças, quando vivemos tempos de iPads e iPhones.

Esse ânimo saudoso insiste em circular pela memória, como uma barata, o inseto mais resistente e inexpugnável do mundo. Não existem "Neocids¿ ou "Memoricidas¿ confiáveis. Todos sucumbem ao "revival¿.

Nosso coração musical pulsa de saudades pelos velhos Festivais da Canção – menos pelas canções do que pelos momentos vividos. Éramos jovens e ouvíamos Chico Buarque de Holanda ("A Banda¿), Caetano Veloso ("Alegria, Alegria¿) e Gilberto Gil ("Domingo no Parque¿), pela primeira vez.

Este meu coração, tão piegas, bate também por coisas comuns e prosaicas, bobagenzinhas como as antigas garrafas do Crush e da Coca-Cola, aquelas "gordinhas¿, nada de enlatados. E mais: doces folheados da confeitaria "A Soberana¿, a tão pranteada "bala Rococo¿, o pastel do Bar Rosa, a empada do Chiquinho, a canja americana das carrocinhas de pipoca, enquanto rolava o "comércio¿ de gibis à porta do Roxy.

***

De tardinha, na Praia de Fora, brotinhos - coisa mais antiga chamar-se meninas de "brotinhos¿ – se encontravam na Sorveteria da Cocota, para um Grapete ou um Chic-Chic - o "Esquibom¿ da casa.

Os rapazes exibiam com orgulho o primeiro fio de barba, celebrado com Cuba Libre no Doze, Hi-Fi no Lira, Jamelão no Carnaval e Celly Campelo com seus Rocks traduzidos. Melhor ainda era dançar de rosto colado nos "grandes bailes¿ de orquestras (Valdir Calmon e Cassino de Sevilha), assistir no Cine São José aos memoráveis musicais da Metro, testemunhar o nascimento do instigante teatro de Nelson Rodrigues.

Viver, enfim, sob as letras imorredouras dos poemas de Vinicius de Moraes, as crônicas do velho Braga e os versos do poeta Carlos Drummond de Andrade.

O Brasil era feliz e não sabia.

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

A reforma das grades



Só o riso salva



Fiado e confiado