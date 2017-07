A Argentina, de quem costumamos herdar o efeito Orloff (eu serei você amanhã), teve, em 2001, após a queda de Fernando De La Rua, uma inacreditável sucessão de cinco presidentes em poucos dias, entre interinos e aspirantes a alguma estabilidade.



Corremos o sério risco de bater o recorde, para a suprema humilhação dos cidadãos de bem. Vivemos um presidencialismo-parlamentarista sem rumo e sem vergonha, em que tudo parece negociável, sejam votos ou mandatos.

Num Congresso como o nosso, o parlamentarismo seria uma piada. O governo cairia toda a semana. Era só a "base aliada" ser contrariada - algum deputado "roer" a confiança por causa da perda da boquinha de algum apaniguado, zás, cairia o gabinete.

Volátil base de apoio: todo mês esse "alicerce" teria que ser refeito, com mais empregos, mais petrolões, mais "patrocinadores" como os açougueiros Joesley e Wesley Batista, que assumidamente compraram 1.859 políticos.

O parlamentarismo seria impossível no Brasil de hoje, com o inenarrável atraso de sua classe política e a instabilidade de suas instituições. Já imaginaram o parlamentarismo na terra dos "presidentes rotativos" como espetos de churrascaria? Se o regime mudasse, teríamos quantos primeiros-ministros por ano? Arrisco dizer que teríamos um Gabinete por semana, com os insatisfeitos reclamando ao primeiro-ministro:

- Eu só estou esperando o "meu"!

Não há registro em qualquer Parlamento do mundo no qual os votos de sua Comissão de Constituição e Justiça valham nomeações, cargos e emendas.

***

Vivêssemos sob o regime parlamentarista e o governo se desmancharia, afogado no caos, em que os escândalos teriam preeminência sobre os atos de governo.

Pior: o governo que sucederá Temer - que sucedeu Dilma - nascerá igualmente desmoralizado. Logo aparecerá algum Roberto Jefferson ou Joesley Batista com a delação da vez, pronta para nos apresentar aos malfeitos do presidente de plantão.

Viveremos, então, mais um ano perdido, o Legislativo vivendo no vácuo, e o país sangrando no noticiário muito próximo do anedotário.

Em 2005, o ex-deputado Roberto Jefferson teve o mérito de desnudar a Nação diante do seu defeituoso espelho: o Parlamento. Confessou-se em voz alta. E de sua boca ouvimos uma fieira de crimes e contravenções: fraude, estelionato, concussão, prevaricação, apropriação indébita, crime eleitoral.

O ex-deputado comprovou, enfim, o que o povo brasileiro já suspeitava, ao perfilhar aquela máxima de Nelson Rodrigues:

- Em Brasília, não há inocentes. Só cúmplices.

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

Novos apelidos



Espiando a primeira missa



A Lei Áurea da sexta-feira