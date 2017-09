Houve um tempo em que nem se precisava estudar o nome do candidato. Todos eram da terra e tinham diplomas de "manezismo". Não se zangue, ou "não se arrenegue" se você ainda não é considerado um manezinho legítimo. Há tempo e maneiras de se naturalizar.

É bom saber que eleição era com chapas impressas, distribuídas com um quadradinho ao lado do nome do candidato. "Pra governador: Fulano de Tal". E seguia-se um nome ficha limpa, num tempo em que a editoria de Polícia não ficava na página de Política.

O "passageiro" era o belo tipo faceiro que viajava ao seu lado. Sabonete era Eucalol. Creme para a pele era Antisardina, a número 1, que patrocinava a radio-novela "O Direito de Nascer". Piquenique era em Sambaqui ou na Lagoa da Conceição, "coleando" estradinhas de terra.

Falava-se "manezês", principalmente na Lagoinha e no Canto da Lagoa. Houve até um teste de linguística aplicado a um candidato que se pretendia Mané:

— Diz aí cinco palavras na língua do Mané, bem digerinho e sem muita pensão:

— Essa é fáci, fáci... Mandrião, inticar, disconchavo, biacu, arrenega e catrefa...

— Catrefa...? Essa daí só Mané di verdade... Nem eu sabia, siô.

— É aglomeração, comício, roda de prosa. Côsa de político...

***

As mudanças da estação alteravam o rosto da natureza, como na pequena Rimini de Federico Fellini, inesquecivelmente retratada em Amarcord. Depois do verão chegava o sirocco, varrendo plumas pelo ar, anunciando o outono.

No campinho do Largo Treze de Maio, a bola recebia a ajuda mecânica do vento sul, conferindo inusitadas habilidades aos pernas-de-pau – e subtraindo virtudes dos craques consagrados. Como descrevia o genial verso de João Cabral de Mello Neto: "O futebol dá aos pés astúcias de mãos"...

As duas baías, sem rugas, viravam espelhos desmanchados apenas pelos vincos dos "ioles" do Aldo Luz, Riachuelo ou Martinelli. Barcos navalhando a remansosa superfície, ao ritmo de patrões com silhuetas de jóqueis ou bailarinos, ao comando de remadores com o perfil de Hércules.

A Ilha do Carvão despontava a algumas braçadas da Rita Maria, como uma flutuante bijuteria – simples, mas nunca barata – instalada no cangote da Baía Sul.

