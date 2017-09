Quando os bichos falavam, lá pela segunda metade do século 20, os partidos políticos não passavam de meia dúzia. Hoje, eles são três dezenas e estão por toda a parte. Essas entidades postiças e onipresentes, que às quintas-feiras invadem sua sala de tevê, sem ser convidadas, não representam ninguém.

Antigamente, os partidos que "realmente importavam" eram dois, no máximo três. Era-se um ou outro. Ser "de todos", era ser desonrado e traíra.

Com o passar do tempo, chegamos à atual geleia geral. Não satisfeitos em transformar suas legendas em Casa da Mãe Joana, os partidos resolveram inovar. Antes, mudavam-se os "filiados", agora, muda-se o nome do partido. E funda-se um novo, para tudo recomeçar nessas casas de tolerância extrema.

Os saltimbancos, ou trânsfugas, não querem nem saber. O que interessa, mesmo, é a "reeleição", de carona com qualquer aliado, ou até mesmo com algum partido de "ficção", só para ganhar uns minutinhos a mais na tevê.

Tentaram uma meteórica e brevíssima reforma. Acabaram vítimas de si mesmos. Os atuais 35 partidos não conseguem "reformar-se". Nem distritão, misto ou puro, nem "listas". O país, hoje, só presta alguma atenção às "listas do Janot" ou da nova PGP, Raquel Dodge. Estas sim, cada vez aumentam mais.

Para os que não sabem, ela existiu, uma certa Mãe Joana. Viveu e reinou em Avignon, lá pelo ano de 1300, antes do Papado alternativo. Era uma grande "cortesã", cujo poder sobre os potentados locais a elevaram à categoria de Grande Dama, "coroada" como Joana I. Diante da frenética frequência de suas "casas", Joana resolveu regulamentar os bordéis de Avignon.

Para proteger as autoridades e os clérigos, determinou, por decreto, que as casas ditas "de tolerância" tivessem uma única porta de entrada e de saída para os cidadãos comuns, ou plebeus. As saídas secretas – claraboias, alçapões, túneis, galerias subterrâneas e passagens secretas – ficariam à disposição apenas dos "notáveis".

A rainha de Avignon não contava com a turma do "Sabes com quem estás falando"? Todo mundo passou a reivindicar uma senha para as "janelas" secretas.

***

Com o tempo, essas aberturas caíram no anedotário. Todo mundo queria ter o mesmo privilégio, entrar e sair à vontade por essas "frestas", de sorte que a "Casa da Mãe Joana" se tornou um "abuso" de todos e para todos.

Parece que o tolerante albergue emigrou de Avignon para os partidos políticos de um certo país tropical abaixo do Equador, onde, diz-se, "não existe pecado".

