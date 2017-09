Numa guerra, a primeira baixa é a verdade. Foi o velho Churchill quem admitiu, publicamente, o assassínio da verdade em benefício dos segredos que ao Estado interessa preservar.

— Em tempo de guerra, a verdade é tão preciosa que deve ser protegida por uma salvaguarda de mentiras.

Proteger a mentira. Nós, simples cidadãos, sabemos perfeitamente que há governos que não se preocupam com outra coisa. E que adotam a mentira como uma espécie de verdade compulsória.

Na ficção – mas desconfio que também na realidade – já houve funcionários públicos encarregados da mentira oficial. Foi o caso de Winston Smith, o anti-herói de "1984", o famoso romance de George Orwell – ao mesmo tempo um libelo e um alerta universal contra os regimes liberticidas. A tarefa de Winston no seu emprego público era a de "reescrever a História", adaptando-a à necessidade do "Grande Irmão".

No romance de Orwell, o funcionário Winston vive reescrevendo os números. O Ministério da Fartura, por exemplo, trouxera a público a promessa de que não haveria corte na ração de chocolate em 1984. Na verdade, como sabia Winston, a ração de chocolate deveria ser reduzida de 30 a 25 gramas naquela semana. Em seu também admirável "A Caça ao Elefante", Orwell assim definiu os códigos do "politiquês" (e do economês de Estado), com seus enigmas e seus cifrados:

— A linguagem política é destinada a fazer com que as mentiras soem como verdades, o assassínio ganhe respeitabilidade e o mero vento receba uma aparência de solidez.

Celebra-se, em Santa Catarina, a estatística que aponta uma queda nos números absolutos de homicídios. Na verdade, não há o que celebrar. O sistema penal em Santa Catarina está contaminado pela prevalência do crime operando de dentro dos presídios. O Estado, incompetente em matéria de segurança pública, não consegue bloquear o uso de celulares. A "Central" da bandidagem funciona a plena carga, sem ser incomodada.

***

Comemorar a inoperância é como abrir uma taça de champanhe para festejar: "Entre os piores, estamos menos mal"...

Há Winstons, funcionários públicos de confiança, reescrevendo as más notícias. Assim como há Winstons no supermercado, na feira, no Ministério da Fazenda ou no Ibama – onde quer que haja um número a ser cotejado. Mas a democracia existe exatamente para isso: evitar que a mentira se torne uma "política de Estado". A mentira ganhou, nos dias de hoje, novo nome e sobrenome. Agora é conhecida como a pós-verdade.

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

O livrinho e um honesto

Preso, mas em casa

Estado de paralisia