De repente, parece que a atmosfera se impregnou apenas de más notícias. A beleza natural da Ilha de Santa Catarina não se degradou; ao contrário, reluz ao sol de setembro em dias dignos de bela primavera.

Apesar desse brilho - e do que parece ser apenas oco saudosismo - já vivemos tempos melhores. A atmosfera de outras épocas guardava um certo e inconfundível glamour, um ar de inocência perdida. Os raios fúlgidos daquele mesmo sol, que transpassava o alto das bandeirolas coloniais - em cujo facho levitavam miríades de flocos da poeira cósmica - hoje coam apenas notícias azedas, a eterna e abominável crise política, o país afogado na corrupção e no descrédito.

Das ruas de hoje já não ecoam os velhos pregões matinais do amolador de facas e tesouras, do padeiro, do peixeiro, do verdureiro – pau-de-canga atravessado nos ombros, a transportar os verdes e as raízes, os aipins e os inhames. Sem falar de frutas hoje quase raras, como a fruta do conde e as romãs.

A Deodoro, segunda transversal da Felipe, chamava-se Rua do Ouvidor, como a que existia na Capital Federal. Mas essa era uma rara imitação da metrópole. No mais, a rua, apesar de central, mantinha o seu caráter de sítio urbano com feição de rural. As casas ainda eram geminadas e não dispensavam os quintais, "reservas" povoadas de ovinos, caprinos e crianças.

À noite, flanavam por suas calçadas as bruxas desgarradas e a cachorrada uivante, acompanhados pelo coaxar dos sapos. As famílias moravam em ruas de nomes mais amáveis e naturais, como Rua da Pedreira ou Rua dos Artífices. Os bairros se chamavam Praia de Fora, Bairro da Toca (Prainha) ou Largo da Princesa (Benjamin Constant).

***

Vivemos a pós-história caotizada daquela cidade-presépio, que floresceu em torno da Matriz e da Praça XV – o Mercado Público como empório de víveres e de viventes.

Nem tudo que é velho era bom. Num tudo da nova cidade é ruim. Mas toda cidade com superpopulação perde a qualidade de vida e a paz de espírito. O formato municipal de países como a Inglaterra considera "ingovernáveis" as urbes com mais de 500 mil habitantes, com inevitável perda de IDH, o índice medidor da ONU para o desenvolvimento humano das cidades.

Floripa está, perigosamente, nesta fronteira do purgatório, entre o céu e o inferno.

