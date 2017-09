Retrato de um país, uma Constituição é como se fosse o "corpo" de uma nação – cabeça, tronco e membros. Tão mais equilibrada, saudável e longeva é esta nação, quanto mais sólido e consolidado for o seu organismo legal.

A Constituição de Filadélfia, de 1787, é um marco na história dos povos e dos direitos humanos. Sobrevive nos EUA há 230 anos como uma carta de princípios, com poucos artigos e 23 emendas, 10 das quais compõem o Bill of Rights, coração da democracia moderna: ali estão os direitos de livre expressão, imprensa, reunião, religião e petição junto ao Judiciário.

No Brasil, de 1834 a 1988, "se elegeram" oito constituições, algumas outorgadas, e o retrato é confuso, tanto quanto pode ser atrapalhada uma nação presidida por uma Carta de quase 500 artigos e um sem-número de emendas, algumas tão irrelevantes quanto as que alteram artigos que deveriam estar numa lei ordinária. Na nossa Carta-Cidadã, o sujeito quer aumento de salário e já pensa numa PEC – mais um remendo no "Livrinho".

Temos aqui um sério problema de cultura, um vício rapinante: se não deu pelo caminho legal, invente-se na saída, no jeitinho, na fórmula de tornar legal o ilegal e o imoral.

Mexe-se na Constituição como se esta fosse uma letra de samba experimental numa roda de bambas da Mangueira. Não há deputado ou senador que não tenha apresentado a sua PEC, na expectativa de perpetrar o seu mesquinho casuísmo.

O Brasil será mais livre e respeitado no dia em que deixarem a Constituição em paz.

***

O Brasil clama por um "honesto" que possa assumir o governo. Vivemos um conto de Kafka: uma crise dentro da outra. Saiu Dilma, entrou Temer. Cujo mandato está mais uma vez sob o escrutínio da Câmara Federal, ou seja, manipulável em nome de uma "boa" barganha. O sucessor de Temer será o terceiro presidente em um ano. Como em Brasília, segundo Nelson Rodrigues, "não há inocentes, só cúmplices", clama-se de lanterna na mão por um honesto. Haverá roteiro mais kafkiano?

O dia em que a honestidade do administrador público se tornar um apanágio natural do ordenador de despesas, pronto, não precisará mais ser alardeada nem enaltecida em campanha, como um raro atributo de candidato – qualidade que o recomendaria ao voto do contribuinte.

