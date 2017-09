Aquele folclore brasileiro que remetia a um anglicismo a expressão nordestina "forró" (for all , para todos), aplica-se, infelizmente, não à justiça brasileira, mas à americana. Chega a dar inveja testemunhar-se os ritos de uma Justiça como a que, em Nova York, processa Maluf por corrupção e o impede de aparecer por lá sem ser preso. Enquanto por aqui o "réu" se esconde por trás do biombo de deputado federal – e pronto: a imunidade está garantida.

Sejam os brasileiros Maluf e José Maria Marin ou o bilionário magnata de Wall Street Bernard Madoff, condenado por fraude a 150 anos de prisão, todos conhecem a mão pesada da justiça americana. A prestação jurisdicional nos EUA valoriza um sistema constitucional mais do que bicentenário, que sintetiza e representa a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem.

É a tal história: somos um país bacharelesco, não vivemos sem um ofício, um carimbo, um reconhecimento de firma, uma certa obsessão pela pseudo-legalidade que chega a ser comovente. Mas na hora de punir um criminoso, os carimbos funcionam a favor do delinqüente e contra a sociedade. A começar por essa Constituição-Frankenstein de 500 artigos e mais de 50 emendas. Virou Almanaque Capivarol, em que tudo é possível, até o impossível.

Nossa grande e macarrônica carta-cidadã não conseguiu instituir um sistema que produza sentenças terminativas. Assim, aquele mandamento bíblico - não roubarás - ficou completamente ao relento num país de carregadores de malas premiadas.

Colarinhos brancos apanhados com a boca na botija podem permanecer soltos, ou "em casa", neste novo tipo de abrandamento da pena chamado de "prisão domiciliar".

Uma Constituição assim tão minuciosa não nos livrou das epidemias de roubalheira e de cleptocracia.

Nossa tão decantada "carta" mais parece um elixir milagroso, uma extraordinária e irreal panaceia. Um remédio capaz de sanar todas as feridas, especialmente aquelas dos que transgridem a lei.

Uma lei dita "Magna", como uma Constituição, tem que ter como virtude uma aplicabilidade pragmática – e não ser um enunciado romântico de supostos direitos, sem a respectiva contrapartida em deveres.

Leis feitas por algumas castas para o cumprimento de algumas classes - e até para o descumprimento geral.

