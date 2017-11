Bastam dois dias de céu aberto, atmosfera limpa, o sol iluminando as manhãs com o seu magnífico holofote, para que raie na retina do ilhéu a certeza de que está diante de um privilégio. Se fosse escolher um endereço para viver, o próprio Todo Poderoso elegeria a Ilha de Santa Catarina, uma das obras primas de "Sua Criação".

Mas basta sair de casa e cair no diabólico novelo do trânsito — quase dois mil novos veículos ao mês — para que essa "bem-aventurança" se dissipe entre buzinas, impaciência e ranger de dentes.

Ilha com o menor número de marinas do mundo — uma, a do Veleiros — o caminho das praias mais parece um monumento a General Motors, Ford, Hyundai, Honda, Volkswagen, Fiat e, agora, a BMW — e a tantos outros símbolos da rodagem mecânica. Quando deveria ser uma auto-estrada marítima, debruando a orla.

"Santas Marias", "Pintas" e "Ninas" enfunariam suas velas e singrariam as baías, conduzidas por seus Cristóvãos Colombos, até Canasvieiras, Jurerê, Ponta das Canas, Armação, Pântano do Sul — tateando, enfim, a escultural Ilha-Mulher, da cabeça aos pés, da Ponta do Rapa aos Naufragados.

Parece que a alma de Cabral não se "entalhou" no inconsciente coletivo do ilhéu — ou seria má vontade de adventícios egoístas, que querem fechar a Ilha e suas baías, na base do après moi le déluge?

***

Bem-aventurados os que navegam, pois deles é o reino da paz. E nem se diga que navegar é esporte de elite. O homem navega desde tempos imemoriais até sobre uma casca de noz.

No porto de Shangai, foz do rio Amarelo, vi, certa vez, uma procissão "al mare" sobre caíques, bateras e outras casquinhas daquela China de 1982, pré-abertura de Deng-Chiao-Ping. Desde "Sampãs" — a embarcação típica da China — até pequenas canoas, nada mais que pequenas árvores ocas, toscamente entalhadas, tudo flutuava numa espécie de "democracia do mar".

Era o navegar "do povo", sábio povo chinês, que jamais desprezaria a convidativa estrada líquida — nela flutuando todas as esperanças da hoje grande potência mundial.

