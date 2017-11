Foto: Sxc / Divulgação

Dar o presente certo à pessoa certa é mais do que uma arte: é uma grande sabedoria.

Por exemplo: nunca dê uma peça de roupa para uma criança. Dar uma meia, uma camiseta, uma cueca – abstraídos os sentidos "políticos" desta última peça – chega a ser uma mesquinharia, um ato carente de "nexo".

Os olhinhos da criança brilhando, na expectativa de ganhar um Lego, uma Ferrari – ainda que de brinquedo – um celular, um Ipod, um Iphone e o que lhe chega é uma frustrante camiseta de malha, nem sempre a do seu time de futebol.

Parentes que me davam uma meia, uma cueca ou uma camisa, recebiam o meu coriscante olhar decepção e desprezo, sob a censura de minha avó, que "ralhava":

— Ô menino mal educado, não vai abrir o presente? Não vai agradecer à sua tia?

— Não. Já sei o que é... é uma meia...

Os adultos ficavam, então, procurando desculpas para os seus próprios erros:

— Desculpa o menino, é que ele esperava um brinquedo...

— A meia não é bem mais útil?

— É claro, ele estava precisando mesmo...

E o moleque, atrevido, não se dando por vencido:

— Gosto é de usar sapato sem meia.

Depois das desculpas, não restava sequer a lição. No ano seguinte, o embrulhinho achatado, retangular, incorpóreo, quase sem peso, logo traduzia o inevitável conteúdo: meia...

O livro certo para o intelectual, a bebida predileta do pinguço, a ária preferida do amante da Bella Música, a canção inesquecível para os que estão apaixonados – enfim, presentear não requer muito dinheiro, mas alguma imaginação, aí não incluída a idéia de dar a uma gordinha o biquini muitas vezes menor que a silhueta...

Perdoai, leitores, os que presenteiam mal. Olhem mais para o gesto. Conheço um caso em que a troca de "lembrancinhas" resultou em feia briga familiar, quando uma "tia" presenteou a outra com o mesmo pano de prato com que fora obsequiada no Natal anterior:

— Ô mulher! Como podes me dar o mesmo presente que te dei há um ano?

— É uma boa lembrança da tua mesquinharia! Só que um ano mais velha e mais suja!

Não vos recomendo tal insensatez. Sugiro ao leitor, à leitora, que se convidem para uma taça de vinho branco, geladinho, e que declamem um para o outro, um poema de Vinicius. Como este, em que o poeta celebra o Natal:

Ao lado do infante/ O homem e a mulher/ Uma tal Maria/Um José Qualquer/ O dia o fez branco/Branco como a luz/À falta de um nome/ Chamou-se Jesus...

