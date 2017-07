Poucas vezes Esperidião Amin foi tão Esperidião Amin quanto nos dias em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisou a denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer (PMDB). O parlamentar do PP aproveitou cada minuto de holofote e soube se antecipar ao provável constrangimento de ser substituído por indicar voto contra o peemedebista — chamando os microfones para ele mesmo desafiar o partido a substituí-lo, o que aconteceria no dia seguinte.

Essa disposição de Amin em ser Amin deve continuar nos próximos meses e não por acaso. Ex-prefeito de Florianópolis, ex-senador e duas vezes ex-governador, o pepista quer voltar a comandar o Estado. Vai apostar em seu patrimônio eleitoral, sempre garantia de uma boa arrancada, e tentar costurar uma aliança que o torne competitivo em um cenário que até agora apresenta a possibilidade de múltiplas candidaturas e nenhum favorito.

Em plano local, João Amin (PP) tem ganho destaque na Assembleia Legislativa como uma espécie de porta-voz do projeto. Não perde uma chance de criticar as moribundas agências regionais e de fazer pronunciamentos críticos a projetos do governo Raimundo Colombo (PSD) - em tom bem diferente do resto da bancada.

É justamente na Alesc que surgem as maiores resistências a uma quinta candidatura de Amin ao governo do Estado - lembrando que sua mulher, a ex-prefeita Angela Amin (PP) concorreu mais duas vezes ao cargo. As derrotas do projeto familiar/partidário nas eleições de 2002, 2006 e 2010 deixaram cicatrizes internas. Entre 2010 e 2014, esse sentimento fez com que Amin fosse isolado pelos grupos internos liderados por Joares Ponticelli e João Pizzolatti. O primeiro defendia adesão ao projeto de reeleição de Colombo, o segundo a aproximação com o PT. Fórmulas diferentes para tirar o partido do isolamento.

A aliança com Colombo bateu na trave na última eleição com o veto de Luiz Henrique (PMDB) ao nome de Ponticelli como candidato ao Senado, enquanto Pizzolatti acabou sendo um dos primeiros personagens a ser fulminado pela Operação Lava-Jato. Amin retomou o controle do partido no Estado com as bênçãos de deputado federal mais votado.

Sem Ponticelli, eleito prefeito de Tubarão, a resistência a uma nova candidatura de Amin fica nas mãos do deputado estadual Silvio Dreveck, presidente da Assembleia Legislativa. Ele defende a aliança com o PSD de Gelson Merisio e o PSB de Paulo Bornhausen e uma definição rápida para que o partido não perca espaço nessa composição. Não diz claramente que seu candidato é Merisio, mas até o ponto de ônibus em frente à Alesc entende as entrelinhas do acordo que o levou ao comando do parlamento.