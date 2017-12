Edson Fachin, à direita, foi ao evento do MP-SC com o procurador-geral Sandro Neis (centro) e o deputado Gelson Merisio

Florianópolis virou praticamente uma subsede do Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira. Vieram à capital catarinense dois dos 11 ministros da corte. Pela manhã, Luiz Edson Fachin participou lançamento do Plano Geral de Atuação do Ministério Público de Santa Catarina para os próximos dois anos.

O relator do Lava-Jato no STF apresentou uma palestra sobre corrupção. À noite, foi a vez do colega Luís Roberto Barroso participar da conferência "Repensando o Brasil: ideias para um novo país", evento organizado pela Comissão de Direito Constitucional da OAB catarinense. A palestra do ministro começa às 20h, na sede da OAB-SC.