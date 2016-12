Foto: Marcos Porto/Agência RBS

Com este calorão dos últimos dias e a proximidade na virada do ano, as praias catarinenses estão lotadas. A gente olha de longe, vê aquele mar de guarda-sóis e imagina que não cabe mais ninguém naquela areia. Mas sempre cabe. Aperta daqui, puxa a esteira dali, coloca uma fila indiana de cadeirinhas no cantinho e pronto. Se precisar, deixa o isopor no colo, ou senta em cima dele, se a coisa estiver apertada demais. O pior de tudo é não ter um pingo de privacidade, porque tem tanta gente à sua volta que é impossível conversar com seus amigos ou sua família sem que todo mundo ouça. Às vezes, as coisas fogem do controle, como esta historinha que vou contar agora.

Domingo, calorão de quase 40 graus no sol, praia lotada. Daquele jeito que falei acima, sem conseguir sequer enxergar que tem areia embaixo daquela multidão toda. Abrigados em um guarda-sol, um pai discute com a filha. Ela quer passar o Réveillon com o namorado na beira da praia, mas sem a companhia da família. Só com os amigos. Eles estão falando alto, e o som de suas vozes aumenta na mesma medida dos ânimos.

_ Filha minha não fica com namorado a meia-noite sozinha na praia _ esbraveja o pai.

_ Mas não é sozinha. Tem outros casais também. E a praia vai estar cheia, pai _ tenta explicar a garota.

_ Mas tu só tens 15 anos. Depois dos 18 aí sim, tu podes decidir a tua vida...

No guarda-sol do lado, três senhoras acompanham o bate-boca do pai e da filha, atentamente. Até que uma delas não se aguenta. Pede desculpas (de que adianta?), e vai logo se enfiando na conversa.

_ Eu também acho muito cedo pra sair sozinha de madrugada. Além de tudo é perigoso _ diz ela.

Pai e filha ficam quietos por alguns instantes, provavelmente pegos de surpresa pela intromissão.

_ Viu, filha, ela também acha _ comenta o pai, que já está até gostando da senhora abelhuda.

Caminho aberto para a discussão no ''grande grupo'', outra das senhoras também acho que deve dar sua opinião, embora não tenha sido convidada para a conversa. Levanta da sua cadeira, ainda com o copo de caipirinha na mão (e já parecendo estar um pouco alcoolizada) e diz:

_ Pois eu concordo com a garota. Não adianta nada segurar em casa, porque quando elas querem fazer alguma coisa errada, ninguém segura. Eu sei porque também já fui jovem e dava minhas fugidinhas.

Que grande ajuda, deve ter pensado a menina. E a discussão continua, até que a mãe da jovem, que estava no mar com o filho menor, volta e quer saber o que está acontecendo. Quatro adultos (a outra vizinha, claro, também foi dar seu palpite) discutindo e a filha adolescente chorando, sentada na cadeira. A cena é surreal. A mãe, a única sensata ali, diz que vão falar sobre isso em casa, mais tarde. Pelo olhar ameaçador que lança para o marido já dá pra imaginar como será a conversa. E no fim, não ficamos sabendo se a menina vai poder ou não passar o Réveillon com o namorado na praia. Que pena. Fiquei curiosa.

