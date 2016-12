Foto: Facebook/Arquivo Pessoal

Natal o ano inteiro foi o título da minha coluna de segunda-feira, na qual escrevi que é uma pena que a união das famílias, a solidariedade e as demonstrações de amor ao próximo muitas vezes ficam restritas somente a esta época do ano, e que seria o máximo se estes bons sentimentos prevalecessem durante os 365 dias de 2017. Pois ao abrir meu e-mail, encontro um texto que me deixou muito feliz, uma verdadeira declaração de amor de um homem à sua mulher, mesmo depois de décadas de casamento. Sei que muitos casais se amam tanto quanto eles, mas são raros os homens que fazem questão de expressar isso publicamente. Achei tão bonito que decidi, com a devida autorização, reproduzir aqui alguns trechos. Quem sabe servem de inspiração para todos nós?



O e-mail foi escrito por Luiz Antônio Costa, falando de seu amor pela Maria Aparecida Costa. ''Gosto de expor meus sentimentos de ternura, afeto, carinho e amor, muito amor mesmo, são declarações diárias ou poesias que lhe deixo quase diariamente'', escreve ele. Quem ainda manda poesias para sua amada? Que romântico... Ele não cansa de elogiá-la, seja pela beleza física (''ainda tem o mesmo corpo e se veste do mesmo modo como quando nos conhecemos, nos anos 70") quanto por suas habilidades culinárias e de dona de casa amorosa. Nas suas redes sociais, o casal, ambos com 63 anos, publicam fotos e vídeos que evidenciam este amor e o companheirismo. Diz ele que são milhares de fotos. Em janeiro completam 42 anos de casados, e vão festejar a data no Plaza Imperatriz, em Santo Amaro da Imperatriz, onde passaram a lua de mel.

Luiz e Maria têm muitos gostos em comum, e talvez o principal deles seja a dança. Festeiros, geralmente são eles que abrem os bailes. E nem precisa ser baile de verdade. Eles postam vídeos dançando no shopping, na Fenaostra, no Largo da Catedral. Onde houver música e alegria, é lá que eles estão. A família também está sempre por perto. ''Nossos filhos casados moram, quando muito, a cinco minutos de distância de carro, e o filho mais velho, apenas dois minutos a pé, num prédio aqui ao lado. Esse é o motivo de nosso Natal ser diário, durante todo o ano'', diz Luiz.

Ele tem quatro perfis no Facebook, com finalidades diferentes. E explica: O professor Costa (advogado, administrador e contador) para postagens profissionais; o Casal Avaiano, para curtir o Avaí em suas andanças; o social, onde o marido apaixonado sempre faz postagens enaltecendo a relação conjugal com demonstrações de carinho, afeto, ternura e amor; e o festeiro Dom Zizinho Luanco Della Costa, que é um manézinho da gema (nasceu na Trindade) e "istudô", "inricô" e "imbestô"e pensa que é "dotô", mas o "istopô" só quer saber mesmo é de festa com sua eterna namorada. É muito amor, não é não?

