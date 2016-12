Dava gosto passear pelo Facebook neste domingo de Natal. O que mais se via eram fotos de famílias reunidas, irmãos abraçados, avós sorridentes com a presença dos parentes, comida farta em mesas muito bem decoradas, casais trocando presentes com olhares apaixonados, muitos abraços, brindes coletivos, crianças e adultos brincando juntos, estreando os presentes trazidos pelo Papai-Noel. Quanta gente feliz! Mas será mesmo que é preciso esperar chegar o Natal de 2017 para que estas cenas se repitam novamente?



Óbvio que o Natal só acontece uma vez por ano, em dezembro, já que é a comemoração do nascimento de Jesus. O que quero dizer é que não deveria ser preciso esperar o ano inteiro por esta reunião de família, ou o brinde com os amigos mais queridos. O presente é o que menos importa _ ou pelo menos deveria ser assim. Quantos avós recebem a visita de seus netos durante o ano, mesmo quando moram na mesma cidade? Muitas vezes pensamos que um telefonema basta, mas não é verdade. Nada se compara ao contato físico, ao abraço, ao olho no olho.



Filhos que moram longe (e a noção de longe é algo muito subjetivo, pois sei de filho que veio do Japão passar as festas com a família, e outros que acham longe viajar pouco mais de 100 quilômetros) muitas vezes usam a desculpa do trabalho e do cansaço para quase nunca visitarem seus pais. Por outro lado, também conheço pais que usam o mesmo discurso para suas ausências, físicas e emocionais. Pais que acreditam que presentes caros no Natal compram tudo, inclusive afeto e carinho, o que não é verdade. E o que dizer dos irmãos? Tão amigos e companheiros quando eram crianças, e que, pela falta de contato, agora mais parecem estranhos, com tão pouca coisa em comum.



Com os amigos não é muito diferente. No Natal e Ano-Novo estão juntos, brincando, brindando, trocando presentes e risadas. No restante do ano, porém, muitas vezes ficam meses sem se ver, só trocando mensagens pelas redes sociais, mas sem os encontros, os abraços, a risada solta, coisas que fazem tão bem a todo mundo. Tudo em função da pressa, da falta de tempo, dos compromissos. Queremos sempre mais tempo, mas se não é para desfrutá-lo com as pessoas que amamos, de que ele nos serve? #nataloanotodo!



