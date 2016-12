Compramos uma tevê nova neste final de ano, presente para a família inteira. Quando chegou o caminhão da entrega, nosso afilhado Gabriel, de 11 anos, que tem Síndrome de Down, estava aqui em casa. Ficou encantado com aquela enorme caixa de papelão pardo. Fiquei pensando: Será que ele se dá conta que é uma televisão que tem aí dentro? Ele ama TV, onde assiste todos os dias seus desenhos e filmes prediletos.

Quando começamos a tirar o aparelho da caixa, Gabriel não cabia em si de tanta felicidade. Batia palmas sem parar e me chamava o tempo todo. Que paixão pela TV, meu Deus! Mas me enganei: a televisão nem chamou tanto assim a sua atenção, afinal, era só mais uma, e para ele não interessa se é maior e mais moderna do que a antiga, tanto faz. Ele gostou mesmo foi da caixa e, principalmente, dos pedaços de isopor que estavam no interior da embalagem, apoiando a TV. Ficou doidinho no meio da sala, rodeado de isopor e papelão. Em poucos minutos transformou todo aquele material, que iria para o lixo reciclável, em estacionamentos e estradinhas para seus carrinhos de ferro, tratores, caminhões e motos.



Eu não conseguia parar de olhar o guri. Era tanta felicidade que ele se esqueceu do mundo à sua volta. Esqueceu até de pedir pra ligar a televisão e não deu bola de já ter passado a hora de comer _ e olha que isso é uma coisa que ele nunca esquece. Construiu estradas, garagens de dois andares e pontes para seus carrinhos e bonecos, que ele adora enfileirar pela casa inteira. Dava gosto de ver aquele menino, tão feliz com tão pouco. Impossível olhar para ele, esparramado no chão e com aquele sorriso peculiar e não me lembrar das milhões de crianças mundo afora que não vão ter um motivo para sorrir neste Natal. Pequenas vítimas das guerras, da intolerância, da violência, da pobreza.



Lembrei, também, das crianças que vão ganhar brinquedos caríssimos (sabe-se lá o sacrifício que muitos pais e mães fazem para poder dar um presente desses no Natal) mas que talvez até preferissem caixas de papelão e pedaços de isopor, desde que seus pais também sentassem junto no chão da sala para brincar de carrinho e construir estradas. Definitivamente, não é o valor do presente que mede o amor e o carinho. É a presença, o afeto, o estar junto, e não só no dia de Natal. Nenhum presente é mais valioso do que esse.



