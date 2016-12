Foto: Herminio Nunes / Agência RBS

Fim de tarde é o melhor horário para sentar à beira-mar, pelo menos para quem não faz questão de pegar um bronzeado e não gosta de praia lotada. Cadeirinha embaixo do braço, livrinho na sacola, é só sentar e desfrutar da brisa, da paisagem linda e do sossego. Sossego? Quem disse? Mal havia se instalado naquele cantinho da praia, já com pouca gente, Maria começou a ser assediada pelos ambulantes.

_ Olha o milhoooo... Olha o milho verdeeeeee. Vai um milho aí, senhora?

Ela agradeceu, educadamente, e abriu seu livro. Não via a hora de continuar a leitura, havia parado numa parte emocionante da história. Como ela trabalha fora e ainda cuida da casa e da família, quase não sobra tempo para ir à praia (mesmo morando pertinho) nem para ler, seus dois passatempos preferidos.

Não demorou nem cinco minutos e chegou uma moça, com sotaque nordestino, vendendo canga. Não, obrigada, respondeu Maria. Mais um tempinho veio o carinha que vende óculos. O da água. O das empadinhas. O dos picolés Não, não, não, não. Ela não queria nada, além de sossego. Já passava das seis da tarde e os vendedores continuavam lá, naquele exaustivo vai e vem, de uma ponta a outra da praia, empurrando seus carrinhos ou então levando nos braços dezenas de pesadas redes e colchas.

Agora era uma turma de meninos e rapazes que decidiu jogar futebol bem ali, perto dela. O medo de levar uma bolada no rosto fez com que Maria se desconcentrasse da leitura. Guardou o livro na bolsa e ficou só observando o ambiente, outro de seus passatempos preferidos na praia. Rapidinho chegaram mais ambulantes. O que vendia camarão no palito e o que tinha a lata com brasas onde assava o queijo coalho juravam que seus produtos estavam fresquinhos, apesar do sol forte do dia inteiro. A moça do sanduíche natural reclamou que deveria haver banheiros públicos na praia.

_ Tenho que deixar minha cesta na areia e dar um mergulho de vez em quando para fazer xixi, e rezar para ninguém roubar minhas coisas _ confidenciou.

Desta vez, Maria cuidou da cesta enquanto a jovem entrava no mar. Elas conversaram durante um bom tempo. A vendedora é uma jovem universitária que está vendendo sanduíche na praia para juntar dinheiro para a festa de formatura. Sabe que é ilegal, não tem autorização da prefeitura para fazer isso, mas não se sente culpada.

_ A senhora olha aí. Quantos destes vendedores acha que tem a licença? Meia dúzia, no máximo. A situação está tão difícil que cada um se vira como pode.

A garota seguiu seu caminho. Maria já estava limpando sua cadeirinha para ir embora quando se aproximou um vendedor de caipirinha e outros drinks. Ela nem sabia que tinha isso pra vender na beira da praia. Decidiu lhe dar este presente. Pediu uma caipirinha de maracujá, cheia de gelo, e sentou de novo. Olhou para aquele mar calmo e para o céu cor de abóbora, suspirou fundo e só então se deu conta de que também merecia descansar mais um pouco. O marido e os filhos, se quisessem, que dessem um jeito no jantar. Ela, pelo menos naquele dia, não teria horário para nada, o que já é uma conquista.

