Ainda temos muito calor pela frente, mas o mês mais agitado no litoral está acabando. O movimento nas praias em fevereiro é bem menor, até porque as aulas recomeçam em breve e, aos poucos, as famílias voltam para suas rotinas. Dá para perceber que o reinício das aulas se aproxima, basta entrar em qualquer livraria ou loja que venda artigos escolares. Estão lotadas de pessoas com listas de compras nas mãos, em busca dos melhores preços. E tem que pesquisar muito mesmo para conseguir boas promoções.

Meus filhos já passaram desta fase, mas várias amigas minhas queixam-se das enormes listas de material pedidas pelas escolas. Por exemplo: 200 folhas de ofício brancas, 10 cartolinas, dois tubos grandes de cola, dois rolos grandes de durex... Que criança usa isso durante um ano letivo? Depois do material ainda tem os livros (outra pequena fortuna) ou as apostilas, dependendo da escola. E mais uniforme, mochila, ônibus, lanche... É despesa que não acaba mais. Se vale a pena? Claro que sim. Lá vem um chavão, mas totalmente verdadeiro: uma boa educação é a melhor herança que podemos deixar para nossos filhos. Mas que custa caro, ah custa.

Começando o ano escolar, inicia, também, uma nova fase na vida dos pais. Recebi dias atrás um viodeozinho mostrando uma cena bem comum: os pais se despedindo das crianças na porta de casa _ elas estão indo para a escola no primeiro dia de retorno às aulas _ e assim que os pequenos viram as costas os dois começam a comemorar. Claro que há um pouco de exagero (era uma sátira), mas a verdade é que ficar em casa e entreter os filhos durante dois meses (ou até mais) de férias é cansativo mesmo, por mais que adoremos estar perto deles.

Agora, em fevereiro, tudo começa a voltar ao normal. A rotina durante o ano muitas vezes é puxada _ e por isso ansiamos tanto pela chegada das sextas-feiras _ mas precisamos desta organização no nosso dia a dia. Férias são ótimas justamente porque se trata de um período estipulado do ano em que podemos nos dar ao luxo de não cumprir regras e horários. Mas viver de papo para o ar não dá. Hora de arregaçar as mangas e produzir. E aproveitar os momentos de folga e de descanso para curtir a família e os amigos, até a chegada das próximas férias, no ano que vem.

