Carnaval de rua é coisa só para adultos? Que nada! Em Florianópolis a folia tem uma grande novidade, que promete se transformar num grande sucesso. O primeiro bloco voltado especialmente às crianças toma as ruas da Praia de Cacupé amanhã, terça-feira, a partir das 15h. O evento contará também com oficinas, danças, shows de maracatu, pinturas de rosto e muitas brincadeiras. A festa tem apoio da prefeitura e o acesso é gratuito.

Que bela ideia! Uma festa para a família, onde pais, filhos, avós podem curtir juntos, de forma despreocupada, com tranquilidade. Era preciso mesmo uma atenção especial às pessoas que não gostam de multidões mas que querem curtir o Carnaval. A concentração acontece na ponta esquerda da praia (Rodovia Haroldo Soares Glavan, próximo ao número 1419), sendo que a Guarda Municipal estará no local para garantir a segurança de todos, em especial a dos pequenos foliões. Os organizadores pedem que se evite o consumo de bebidas alcoólicas durante a festa.



A programação inicia com brincadeiras (como aula de zumba familiar, pintura de rosto, oficina de máscaras), seguida de bloco na rua, Maracatu - Baque de Tempo e show de música ao vivo, até o final da tarde. A ideia de criar o carnaval das crianças (e das famílias) é do Banco de Tempo Florianópolis, um projeto coletivo que merece todos os elogios. O objetivo é estimular a sociedade a pensar e viver dentro de um paradigma onde os valores são os talentos das pessoas, e não o dinheiro.



Como uma espécie de escambo (onde não entra a moeda), as pessoas oferecem seu tempo e suas habilidades e talentos e, conforme são ¿contratadas¿, ganham créditos em horas para usufruir de outros talentos, conforme seus desejos e necessidades. No grupo há desde pessoas que se dispõem a auxiliar na faxina, passear com cachorros, capinar lotes, consertar eletrodomésticos, fornecer mudas e ovos, até profissionais com formação acadêmica nas mais diversas áreas, como medicina, arquitetura, psicologia e design, por exemplo. Projetos parecidos já existem em várias cidades, e têm sido um sucesso. Mais informações podem ser obtidas na página do projeto no Facebook.



