Cartilha mostra a diferença entre masculinidade e machismo   /

Em uma iniciativa digna de todos os elogios, a Defensoria Pública de São Paulo está lançando este mês a cartilha Vamos falar sobre masculinidade?, com orientações sobre como combater o machismo, trazendo ainda esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha. Muito apropriado para o momento em que vivemos. Só acho que esta cartilha deveria estar disponível para o Brasil inteiro, dada a sua importância.



O objetivo da campanha é fazer com os homens reflitam sobre suas atitudes cotidianas (e as mulheres também, já que muitas vezes o preconceito parte delas próprias). Um exemplo: um jovem de 20 anos me disse, dias atrás, que não sabe fazer comida nem lavar ou passar roupas porque a mãe dele diz que isso não é coisa de homem. Como assim? Com atitudes como essa nós só reforçamos os estereótipos, que é tudo o que não precisamos. A cartilha pretende mostrar que existem várias formas de ser homem não relacionadas a padrões machistas, explica a defensora pública Yasmin Pestana.

''Por que os homens têm que mostrar coragem e força enquanto as mulheres, fragilidade e dependência?'' Esta é uma das provocações feitas no texto, que continua: ''Na medida em que as características femininas são vistas como inferiores, se algum homem aparentar qualquer traço desse tipo é tratado com inferioridade pelos outros. Por exemplo, mulherzinha é um xingamento que, desde pequenos, homens que demonstram sensibilidade ouvem dos demais.''



Discutir masculinidade significa romper com este padrão fixo, limitador e pré-moldado do que é ser homem. É comum , por exemplo, ouvirmos que um homem é menos homem porque sua esposa ganha mais do que ele; ou menos homem porque permite que sua esposa saia sozinha; ou que tem conduta de mulherzinha, porque gosta de assistir filmes românticos. Pura bobagem, reflexo do machismo que ainda vigora em nossa sociedade.



