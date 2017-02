Nesta semana muitas escolas voltaram às aulas. Passei na rua por dois meninos que empurravam suas mochilas com rodinhas, caminhando apressadamente até a van escolar, e me lembrei de como ficava ansiosa no primeiro dia letivo. Nossa, era tanta excitação que mal dormia à noite. Será que meus amigos e eu estaremos na mesma sala? Quem serão os professores? E as matérias? Será que vou gostar da escola nova? Era sempre um turbilhão de emoções e incertezas. Abrir cadernos e livros novos e sentir aquele cheirinho de papel e de tinta, lembro bem disso, era uma delícia.



Muita coisa mudou nestes anos todos, mas acho que a ansiedade das crianças antes do primeiro dia de aula continua a mesma. Todo mundo sente um friozinho na barriga diante do desconhecido. Os menores costumam chorar quando a mãe ou o pai os deixam na escola e vão trabalhar, no chamado período de adaptação. Os pais também sofrem ao ter que deixar seus pequenos sob os cuidados da professora, especialmente nos primeiros dias. É difícil cortar o cordão umbilical. Aos poucos, porém, tudo vai entrando na normalidade, e a rotina familiar se instala, até as próximas férias da galerinha.



É preciso que os pais lembrem, entretanto, que o dia a dia das crianças e adolescentes não deve ser muito estressante, sobrecarregando os pequenos de atividades, além da escola. Eles também precisam de tempo para o ócio, para brincar e se divertir. A educadora Maria Cecília Rodrigues de Oliveira afirma que é normal os pais terem dúvidas sobre qual é a melhor maneira de preparar as crianças para o mundo adulto, mas ressalta que é importante eles refletirem bem antes de sair matriculando os pequenos nas mais diversas atividades.



Como é por meio do brincar que a criança aprende pouco a pouco quem é ela, suas possibilidades e limitações, os adultos devem estar atentos para não tirar o espaço para as brincadeiras do dia a dia dos filhos. Diz a especialista:É brincando que uma criança exercita diferentes papéis, aprende a elaborar hipóteses e a lidar com as fantasias. A brincadeira possibilita vivenciar um mundo mágico e criativo que abre portas para usufruir a realidade de modo saudável, seja na interação com outras pessoas como no prazer que a criança encontra nas atividades que realiza.











