Foto: Jaqueline Muller/Divulgação

A idealizadora do lindo projeto Naninhas do Bem em Santa Catarina, Jaqueline Muller, teve uma grande confirmação, semana passada, de que quem planta o bem recebe de volta a mesma generosidade. Ela trouxe para o Estado um trabalho voluntário que conheceu no interior de São Paulo, onde um grupo de mulheres se reunia para confeccionar simpáticas almofadas e travesseiros, com carinhas de cachorro, para distribuir entre as crianças internadas nos hospitais. O projeto em Florianópolis começou pequeno, com três ou quatro voluntárias que doavam tecidos, aviamentos e elas próprias confeccionavam as almofadinhas para levar para os pequenos pacientes do Hospital Infantil. Deu tão certo que em poucos mais de um ano milhares de crianças já receberam seu ''amiguinho'', que ajudam a tornar o período de internação hospitalar menos triste e mais colorido.

Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua

Agora foi a vez de Jaqueline, que tanto fez pelos outros, pedir (e receber) ajuda. Utilizando as redes sociais criadas para divulgar o Naninhas do Bem, ela contou a história de sua mãe, a também voluntária Margarida Muller. Ela está fazendo tratamento para leucemia e semana passada precisou fazer uma transfusão de plaquetas, que é apenas um dos componentes do sangue. O problema é que para encher uma bolsa de plaquetas são necessárias oito bolsas de sangue. Após o apelo de Jaqueline, uma grande rede de solidariedade se formou em torno de dona Margarida, e o estoque de sangue e de seus componentes aumentou consideravelmente nos últimos dias no Hemosc.

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

A mãe de Jaque não está livre de precisar de mais transfusões, mas mesmo que não sejam mais necessárias, os funcionários do hemocentro afirmam que a doação de sangue é sempre importante, e que nesta época do ano, de férias e de Carnaval, os estoques costumam ficar ainda mais baixos, pois aumentam consideravelmente os casos de acidentes. ''Continuamos mobilizados, pois não só a minha mãe como qualquer um de nós pode precisar de sangue e de plaquetas a qualquer momento'', diz Jaqueline, ressaltando que aquela doação voluntária e anônima de plaquetas salvou a vida de Margarida, e assim como ela muitas pessoas dependem diariamente da solidariedade alheia.



O caso de Margarida era ainda mais complexo porque o sangue dela é do tipo O negativo, mais raro, e, por isso, geralmente em falta ou com baixo estoque nos bancos de sangue, mas o Hemosc aceita doações de todos os tipos de sangue. Informações podem ser obtidas pelo fone (48) 3251-9700. Vale a pena tirar uma horinha do seu dia para fazer a doação. Não dói nada, não há contraindicações e a sensação de estar ajudando a salvar uma ou mais vidas é indescritível.

Leia as últimas notícias do Diário Catarinense