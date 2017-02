Foto: Andressa Barros, divulgação

Entre as boas lembranças que tenha da infância estão os bailes de carnaval no clube da cidade. Juntávamos a turma toda e passávamos as tardes brincando no salão. Melhor do que pular ou dançar as marchinhas (as mesmas de sempre, até hoje) era encher as mãos de confetes e atirar uns nos outros. Aqueles papeizinhos grudavam no copo e nos cabelos suados e só saía horas depois, num banho bem caprichado. Todos os anos minha mãe fazia alguma fantasia para nós, porque naquele tempo não tinha estes modelitos prontos que encontramos hoje em qualquer loja de roupas e brinquedos para crianças.

Já fui bailarina, palhacinha, índia (a mais barata de todas as fantasias, perfeita para quando o dinheiro era pouco), e até dançarina de rumba, embora eu não tivesse a menor ideia do que isso significava. Mas a roupa era linda. Gostava também porque podia ir para o baile maquiada, coisa só permitida no Carnaval naquele tempo. Nunca uma menina de sete ou oito anos de idade iria para a escola de batom, rímel ou sombra, como é normal hoje em dia.

Depois, mais tarde, vieram os bailes noturnos de salão, no mesmo clube de sempre. Nossa, que emoção que foi trocar as matinês pelos bailes com a turma. Nos primeiros anos os pais iam juntos _ dizem eles que é porque gostavam de Carnaval, mas no fundo eu sempre soube que eles estavam ali para dar uma olhadinha nas filhas que já eram mocinhas. Pular de mãos dadas no salão com o paquera ou o namoradinho era o máximo. E os beijos, escondidos, trocados em alguma área mais reservada, uma delícia! O tempo foi passando e os bailes de carnaval de clube perderam a graça. Passei a não gostar de marchinhas, música alta, gente suada e bebendo além da conta. Aí, conheci o carnaval de rua, os blocos, a multidão na avenida...

Hoje, acho um espetáculo bonito, mas nunca mais fui a foliã da infância, que não perdia um baile. Agora, ainda mais com este calor senegalês, troco de bom grado o Carnaval pelo Netflix, o sol rachando na cabeça pelo ar condicionado, e música alta por um sonzinho ambiente. Só não dispenso a cerveja gelada, mas com moderação. Bom Carnaval a todos, com ziriguidum ou não.

