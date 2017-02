Foto: UNESC/Divulgação

Quando viajo, seja para outros estados ou países e visito instalações culturais interessantes, a primeira coisa que vem à mente é: bem que nós poderíamos ter algo parecido em Santa Catarina. Pensei nisso, por exemplo, quando conheci os oceanários de Barcelona e de Lisboa. E também ao visitar o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que infelizmente está fechado por ter sofrido um terrível incêndio. São vários os exemplos de locais que unem o lúdico à aprendizagem, tornando ainda mais prazerosas as tarefas de ensinar e aprender.

Pois vem do Sul do Estado um exemplo de que temos, sim, muito do que nos orgulhar no que se refere à educação, no seu sentido mais amplo e bonito. O Museu de Zoologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), em Criciúma, é uma beleza. Criado em 2002, ele tem como objetivo principal sensibilizar os visitantes para a importância do respeito à vida em suas múltiplas formas e despertar o interesse pelo mundo natural, por meio de exposições, educação e pesquisa.



A parte mais bacana, na minha opinião, é a quantidade de crianças e adolescentes das escolas da região que participa de atividades no museu. Os pequeninos, claro, se apaixonam pelos animais. De olhos arregalados, acompanham as explicações dos monitores e professores, e participam de tudo na maior alegria. Dias atrás, por exemplo, aconteceu mais uma edição do Piratas no Museu, com a participação de um sósia do Capitão Jack Sparrow, do filme Piratas do Caribe.Foi só a música de pirata começar a tocar para brotar sorrisos na criançada, alunos do quinto ano do Colégio Unesc.

Sparrow contou suas aventuras no mar, enquanto os professores falaram sobre os diferentes oceanos de nosso planeta, suas características, sua importância ecológica, climática, econômica, além de uma importante mensagem de preservação. A ação faz parte do programa educativo ¿Café Cultural no Museu¿, que ocorre mensalmente, com apresentação teatral, contação de histórias, dança e muitas outras atrações. São vários os programas e atrações, para pessoas de todas as idades. Vale a pena conhecer e prestigiar.

