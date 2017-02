Precisamos acreditar que os honestos não são uma exceção  /

Recebi esta semana do colega jornalista e leitor da coluna Fabricio Severino um e-mail muito interessante, e que só reforça o que venho pensando há muito tempo: a gente se acostuma a ouvir falar tanto de falcatruas, roubos e desvios que, mesmo sem perceber, acabamos incutindo em nossas mentes que todo mundo é desonesto até provar o contrário, quando o normal seria o inverso. Deixamos de acreditar nas pessoas, e isto é muito triste. Tanto é assim que quando alguém age honestamente _ como quando um taxista devolve ao dono um objeto deixado no carro, por exemplo _ todo mundo comenta, a mídia noticia e a pessoa passa a ser vista como um herói. Que visão distorcida a nossa.



Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua

O caso acontecido com Fabricio é um bom exemplo do que nos acontece no dia-a-dia. Ele conta: Fiz umas compras no Supermercado Angeloni e acabei esquecendo uma delas (uma penca de bananas) no caixa. Fui me dar conta só à noite. Aí se instalou a dúvida e, num primeiro momento achei que àquela altura eu não iria mais recuperar a compra. Mas resolvi voltar lá e ver se eles haviam guardado as minhas bananas. E não é que estavam lá? Falei com uma colaboradora, que foi muito atenciosa, e ela me disse: sim, lembro, eu mesma recolhi. Pois ela foi lá, pegou o produto e me entregou. Agradeci e voltei pra casa pensando no quanto valeu confiar nas pessoas, exercício por vezes difícil, mas absolutamente necessário para construirmos uma sociedade melhor. Difícil porque, acho eu, muitas vezes nós mesmos, sem nos darmos conta, alimentamos esses estereótipos (a meu ver equivocados) sobre os brasileiros, de que somos um povo desonesto, que carregamos o vírus da picaretagem no sangue, etc. Temos muitos defeitos (e quem não os têm?), é verdade. Mas temos, sim, um país lindo, muita gente linda (não só fisicamente, mas de caráter, principalmente), e que raramente é valorizada pelas suas virtudes.

Fabrício tem toda a razão. Ainda nos surpreendemos quando nos deparamos com pessoas honestas e generosas (os programas de TV com câmeras escondidas mostram muitas cenas assim). Em calamidades publicas, como enchentes e grandes incêndios mostramos ao mundo como somos um povo solidário. Está mais do que na hora de valorizarmos quem somos também no dia-a-dia, mudando esta visão arraigada de que a desonestidade é geral e irrestrita no Brasil e no mundo inteiro. Não é, e não podemos deixar que nos vejam assim.

Leia as últimas notícias do Diário Catarinense