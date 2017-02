Hoje a noite acontece a última exibição do Cinema ao Vivo, uma das várias atrações do Verão Cultural CIC 2017, que agitou a temporada em Florianópolis, trazendo belos espetáculos, exposições, oficinas de arte e shows para a Capital nos últimos dois meses. Esta é a semana final da programação especial de verão, e com toda a certeza vale a pena conferir. Poucas vezes vi tanta diversidade de bons eventos em Floripa _ e especialmente no CIC _ como neste verão.



Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua

Há poucos dias fui assistir a uma sessão do Cinema ao Vivo, e adorei. Os filmes são mudos e em preto e branco, lá do começo do século passado. A trilha sonora é feita ao vivo (exatamente como acontecia na época), executada por alguma orquestra ou grupo catarinense. Naquela noite o filme era A General, um clássico da melhor qualidade, de 1926. É um dos longas mais conhecidos de Buster Keaton. Quase toda a história se passa durante uma perseguição de trens, no auge da Guerra Civil nos Estados Unidos. É um filme movimentado e cômico, e a trilha sonora executada com maestria pela Orquestra de Choro ELM, da Escola Livre de Música de Florianópolis, sob a coordenação do bandolinista Geraldo Vargas.

Foi uma noite memorável, um belo espetáculo com a plateia do cinema do CIC completamente lotada. E, para minha surpresa, um público essencialmente jovem. Estudantes de cinema, de música, gente apaixonada pelos clássicos da sétima arte que aplaudiu de pé a iniciativa do Museu da Imagem e do Som, do Centro Integrado de Cultura.

Na noite de hoje será exibido outro grande e inesquecível filme: O Circo, do genial Charlie Chaplin, cuja trilha sonora ao vivo será executada pela Banda da Lapa, do Ribeirão da Ilha. Não sei se ainda terá ingressos à venda ( R$ 20 e R$ 10). Quem não conseguir assistir agora _ porque lota rapidinho _ provavelmente terá outras oportunidades durante o ano, já que a iniciativa caiu no gosto do público e certamente deve continuar na programação do CIC.

Até o final da semana moradores da cidade e visitantes poderão prestigiar também no Centro Integrado de Cultura exposições artísticas, oficinas, filmes, rodas de conversa e uma extensa agenda cultural organizada pela Fundação Catarinense de Cultura, que pode ser acessada pelo site http://www.fcc.sc.gov.br.



Leia as últimas notícias do Diário Catarinense