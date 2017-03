Terminou o Carnaval e é hora de cair na real, deixar a fantasia de lado e focar no que queremos para este ano, individual e coletivamente. Você não tem um plano, uma meta, um caminho já traçado? Pois trate de se dedicar a pensar nisso e estabelecer prioridades. Segundo os especialistas e consultores, só chega lá (independente do que seja esse lá) quem se dedica com afinco. Olho o calendário à minha frente, na escrivaninha. De março a dezembro, todos os quadradinhos que representam os dias estão em branco. Para alguns isso pode dar uma aflição, por não saber o que o futuro lhes reserva, mas eu vejo ali um mundo de possibilidades. São dias ainda em branco, que nós podemos preenchê-los como bem entendermos.



Claro, muita coisa que vai acontecer durante o ano em nossas vidas foge completamente do nosso controle. Podemos ficar doentes (quem sabe até morrer), perder emprego, ter problemas sérios em casa. Ninguém está livre disso. Só o que podemos fazer, nestes casos, é não sofrer por antecipação. Mas supondo que nada de tão horrível aconteça, você já sabe como vai preencher seus dias? Falando sobre isso com uma amiga, tarde dessas, ela me disse:



_ Se ficar como está já está bom.



Aquela frase ficou na minha cabeça. Essa amiga sempre reclama que não gosta do emprego (mas não larga por causa da estabilidade), do namorado (que tem dificuldade em assumir um compromisso mais sério), do seu peso (mas que nunca encara uma dieta séria)... E ela diz que se 2017 continuar igual ao ano passado já ficará satisfeita. Como assim? Vai passar o resto dos dias numa vidinha mais ou menos, insatisfeita consigo e com os outros? O caso dela só mostra como temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto, encarar a realidade e mudar o foco, mirando naquilo que realmente sonhamos para nós.



