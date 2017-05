Foto: Viviane Bevilacqua/DC

Chegamos a Santiago, no Chile, em um dia muito movimentado. Nosso hotel, reservado com o auxílio da internet, ficava em um bairro onde havia várias universidades. Ou seja: a frequência de jovens era grande. Mas naquele dia, em especial, as largas avenidas estavam tomadas por estudantes. Muita gente usava uniforme escolar, o que deixava claro haver também alunos do ensino médio. Engraçado observar que os uniformes nas escolas chilenas são bem tradicionais: em geral, sapatos pretos, meias americanas brancas, saia xadrez até perto dos joelhos, camisa branca, gravata e casaco. Os meninos, sempre de calça comprida. Uniforme bem parecido, aliás, com o que eu usava mais de 40 anos atrás no colégio das freiras.

O que estaria acontecendo aquele dia? Claro que fomos atrás de uma explicação.Um homem que vendia doces numa banquinha de esquina contou que era uma data especial de mobilização estudantil. Todos aqueles jovens estavam nas ruas para pedir gratuidade de ensino, garantia das bolsas, melhoria da qualidade da educação, manutenção do passe escolar e outros direitos já assegurados em lei. O policiamento era ostensivo, porém os carabineiros (é assim que eles são chamados lá) ficavam só observando à distância, sem qualquer tipo de repressão. Os estudantes chegavam de tudo quanto era lado. Pelo jeito, os colégios e faculdades liberaram todos para a manifestação, que ocupou uma das maiores praças da cidade e seus arredores. De noite, na TV, não se ouviu comentar sobre qualquer distúrbio ou desordem.

À tarde, perto do Centro, começamos a ouvir palavras de ordem e barulho de tambores novamente. Desta vez eram os aposentados _ ¿jubilados¿ ou ¿retirados¿, em espanhol _ que tomaram as ruas para também exigir seus direitos. Eles são contrários a uma possível reforma previdenciária que venha a diminuir os salários e pensões. ¿É uma vergonha o que um aposentado ganha hoje no Chile, muitas vezes não dá para suprir nem suas necessidades básicas¿, contou o taxista. Não é preciso nem dizer que entendemos perfeitamente a angústia que eles estão sentindo.

Ainda sobre os aposentados, uma curiosidade. Num canto da Plaza de Armas, a principal e mais emblemática de Santiago, dezenas de senhores passam os dias jogando xadrez, pelo jeito o jogo de tabuleiro mais popular entre os chilenos. Eles têm até um clube de enxadristas, cuja sede fica por perto. Lembrei-me, claro, do joguinho de dominó tão popular na Praça XV em Florianópolis. Cada povo latino-americano tem a sua própria cultura e história, mas os problemas, reivindicações e costumes são sempre muito parecidos.

