Na coluna do final de semana contei que no dia da chegada a Santiago do Chile, na viagem que fiz há poucos dias, estava acontecendo simultaneamente duas manifestações populares nas ruas: uma de estudantes, com milhares de pessoas tomando uma das maiores praças da capital; e outra dos aposentados, que exigiam a manutenção de seus direitos já conquistados. Apesar da grandiosidade dos eventos, tudo transcorreu na mais absoluta ordem. Os policiais apenas observavam de longe, sem qualquer interferência. O leitor Carlos Alberto Schmitt, de Florianópolis, mandou um e-mail comentando sobre o tema. Por concordar totalmente com o que ele diz e pela pertinência e importância do assunto em pauta, decidi reproduzir aqui as palavras dele.

''O movimento estudantil e dos aposentados, no Chile, descritos por você, nos faz refletir sobre a verdadeira essência de uma manifestação popular. Não são necessários atos de violência e vandalismo para chamar a atenção da população, da mídia e dos governantes. Não é necessário causar problemas para a sociedade e muito menos depredar patrimônio público ou privado. Felizmente, alguns movimentos no Brasil têm sido feitos, também, de forma pacífica e ordeira. Na verdade, os movimentos populares têm por objetivo mostrar para os políticos (teoricamente, nossos representantes), para uma determinada camada da sociedade e para os governantes o pensamento e a vontade da população''.



Ele continua: ''Se a vontade e os anseios da população não são suficientes para sensibilizar os seus representantes, pelo menos, se imagina que existe a preocupação com os votos futuros. Cabe, neste sentido, a população se conscientizar da importância do seu voto e para tanto, acompanhar o que ocorre nos poderes legislativo e executivo. É preciso pesquisar, ler e ouvir todos os lados, analisar a situação do país e decidir, por meio do voto, pelo futuro que queremos, para nós e para nossos descendentes. Não tenho dúvidas de que se os votos começarem a refletir a vontade popular, escolhendo candidatos comprometidos com nossos anseios e interesses coletivos, a situação do país irá mudar. Espero que para melhor''.



Perfeitas as colocações do leitor. Não dá para jogar a toalha e simplesmente dizer que todos os políticos são iguais, porque não são. Cabe a nós, através do voto consciente, separar o joio do trigo. E ficar com o trigo, claro.



