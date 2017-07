Aprenda exercícios para turbinar o cérebro /

Sabia que o cérebro pode ser exercitado para melhorar o seu desempenho? Recebi um e-mail com esta informação e decidi ler até o final, porque sinto que estou precisando dar uma turbinada no meu cérebro, que de vez em quando dá umas falhadas... Ando muito esquecida , e preciso voltar a ter foco e concentração. Foi então que, ao abrir a mensagem no computador, eu soube que nesta quarta-feira a escola Supera (de ginástica para o cérebro) vai realizar testes gratuitos de memória e raciocínio. Durante uma hora, os participantes serão estimulados através de jogos, desafios e dinâmicas a tirarem o cérebro da rotina e pensarem fora da caixola. Será no Impact Hub, na Cidade Pedra Branca, em Palhoça, em vários horários.

Mariana Nicoletti Cenci, terapeuta ocupacional e diretora da escola Supera explica que quando fazemos as mesmas coisas com frequência, é comum ligarmos o piloto automático, pois já conhecemos a atividade. Assim o nosso cérebro entra na zona de conforto e começam as falhas de memória, raciocínio lento, problemas de concentração, falta de criatividade. Deve ser isto o que acontece comigo de vez em quando. A proposta da ação de quarta-feira na Pedra Branca, diz Mariana, é ajudar as pessoas. ''Ninguém nasce com o cérebro em alta performance, todos temos que desenvolver nossas habilidades'', comenta.



A equipe pedagógica da Supera dará dicas de exercícios neuróbicos para serem realizados em casa, e que podem melhor o desempenho cerebral de qualquer um de nós. A prática abrange desde exercícios simples ( que podem envolver situações diárias), até os desafios mais complexos. Trocar de mão para escovar os dentes ou para escrever, por exemplo, é bom para o cérebro, pois contraria a rotina e obriga a sua estimulação. ''É uma nova técnica para melhorar a concentração, treinando a criatividade e a inteligência e, assim, realizando um exercício de neuróbica'', ressalta a terapeuta.



Tente incluir alguns destes 20 exercícios na sua rotina

01 – Use o relógio de pulso no braço direito (ou no braço esquerdo, se for canhoto);

02 – Escove os dentes ou escreva em uma folha de papel com a mão contrária da de costume, concentre-se nos pormenores que você nunca havia reparado;

03 – Ande pela casa de trás para frente (na China há muitas pessoas que treinam isso em parques);

04 – Vista-se de olhos fechados;

05 – Estimule o paladar, coma coisas diferentes;

06 – Veja fotos de cabeça para baixo e tente observar cada detalhe que antes lhe passara despercebido;

07 – Veja as horas num espelho;

08 – Faça um novo caminho para ir ao trabalho ou introduza pequenas mudanças nos seus hábitos quotidianos, transformando-os em desafios para o seu cérebro;

09 – Converse com o vizinho que nunca dá bom dia;

10 – Comece agora trocando o mouse de lado;

11 – Decore uma palavra nova por dia, de seu idioma ou de outro e tente aos poucos introduzi-la em suas conversas de forma adequada;

12 – Os adjetivos são uma espécie de lápis de cor da linguagem, permitindo-nos descrever e diferenciar algo. Folheie uma revista e procure uma fotografia que lhe chame a atenção. Agora escreva 25 adjetivos que ache que a descrevem e/ou ao tema fotografado;

13 – Ao entrar numa sala onde esteja muita gente, tente determinar quantas pessoas estão do lado esquerdo e do lado direito. Identifique os objetos que decoram a sala, feche os olhos e enumere-os;

14 – Quando for a um restaurante, tente identificar os ingredientes que compõem o prato que escolheu e concentre-se nos sabores mais sutis. No final, tire a prova dos nove junto do garçom;

15 – Selecione uma frase de um livro e tente formar uma frase diferente utilizando as mesmas palavras;

16 – Compre um puzzle e tente encaixar as peças corretas o mais rapidamente que conseguir, cronometrando o tempo. Repita a operação e veja se progrediu;

17 – Experimente memorizar aquilo que precisa comprar no supermercado, em vez de elaborar uma lista. Utilize mnemônicas ou separe mentalmente o tipo de produtos que precisa;

18 – Ouça as notícias na rádio ou na televisão quando acordar. Durante o dia escreva os pontos principais de que se lembrar;

19 – Ao ler uma palavra pense em outras cinco que comecem com a mesma letra;

20 – Leia atentamente e reflita sobre o texto. A atividade da leitura faz reforçar as conexões entre os neurônios. Para a mente, ainda não inventaram melhor exercício do que ler atentamente e refletir sobre o texto.