Foto: Divulgação/CSNSF

O que fazer com as crianças em casa, nestas férias de inverno? Não há quem que não se pergunte isso, a cada final de semestre letivo. Agora são apenas poucas semanas sem aula, mas mesmo assim é preciso pensar em atividades que entretenham a meninada, para não deixar os filhos o dia inteiro na frente da TV ou então com o celular nas mãos, jogando ou conversando nas redes sociais. Os professores do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, localizado no Bairro Estreito, em Florianópolis, tiveram uma excelente ideia: Todas as crianças do Nível 3 da Educação Infantil até o 3º ano do Fundamental (entre 4 e 9 anos de idade, aproximadamente) levaram para casa no último dia de aula, uma cartinha com uma lista de sugestões para que pais e filhos possam montar juntos a Agenda de Férias.

Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua

Entre as atividades propostas estão um passeio em um parque para andar de bicicleta, soltar pipa ou jogar futebol, e uma visita à biblioteca pública ( de preferência, incluindo empréstimo de livrinhos para ler em casa), visita a um museu ou a alguma praça do Centro da cidade. Para isto, entretanto, eles precisarão da companhia de um adulto. O pai e a mãe estão trabalhando e não terão férias? Calma, as sugestões são muitas também para estes casos. Quem sabe convidar um amigo (ou dois,três ou vários) para fazer uma festa do pijama ou um acampamento dentro de casa? Pode ser muito divertido, sai barato e os pais estarão por perto para qualquer necessidade.



A Agenda de Férias sugere ainda o Dia da Culinária, quando os pequenos mestre-cucas criam as mais deliciosas receitas. Se seu filho não sabe cozinhar nada, esta pode ser uma boa oportunidade, e uma boa diversão em família. Quem sabe ele não descubra que tem dom para a cozinha? Outra boa ideia é preparar junto com as crianças uma bela cesta para o Dia do Piquenique, que pode ser na pracinha perto de casa ou até mesmo em um espaço do condomínio ou do quintal, mas com tudo o que eles têm direito: toalha xadrez, lanchinhos gostosos e guloseimas.



Cinema em casa é outro programa infalível. Que criança não gosta de convidar os amigos para assistir a um bom filme ou desenho? Para deixar no clima de cinema, é importante preparar o ambiente para que fique o mais próximo possível do cinema do shopping, sem esquecer da pipoca, do suco e das balinhas. Mais ideias: comprar telas de pintura e deixar aflorar o artista plástico que mora dentro de seu filho; e, pelo menos no final de semana, fazer um belo passeio com toda a família.

Também foi criada com as crianças, na sala de aula, uma Sacola de Férias, para elas levarem para casa. Nela, cada uma colocará pequenas recordações das férias (um palito de picolé, uma foto, um ingresso de cinema), que depois serão compartilhadas com os colegas na volta às aulas, que será no dia 31 de julho. Como se vê, não é preciso gastar muito dinheiro para proporcionar férias divertidas para a garotada. Basta um pouquinho de imaginação e a vontade de ver as crianças felizes, aproveitando bem estes dias de descanso.

Leia as últimas notícias do Diário Catarinense