Olho o calendário que fica sempre na ponta da minha escrivaninha e está lá marcado: 20 de julho, Dia do Amigo. Fiquei curiosa para saber quem e quando foi instituído este dia comemorativo, e as respostas que consegui me deixaram mais confusa do que antes, pois fiquei sabendo que existem três diferentes datas no ano para celebrar este sentimento tão nobre entre duas (ou mais) pessoas.



Hoje, 20 de julho, é uma delas. A data teria sido escolhida pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro. Com a chegada do homem à lua, em 20 de julho de 1969, ele enviou cerca de quatro mil cartas para diversos países com o intuito de instituir o Dia do Amigo. Febbraro considerava a chegada do homem a lua ''um feito que demonstra que se o homem se unir com seus semelhantes, não há objetivos impossíveis''. Aos poucos a data foi sendo adotada em outros países e hoje, em quase todo o mundo, este é o dia em que as pessoas trocam presentes, se abraçam e declaram sua amizade umas as outras.



No Brasil, popularmente comemorava-se o Dia do Amigo em 18 de abril, mas é cada vez mais comum usar como data oficial o dia 20 de julho. E há ainda uma terceira data. Durante a 65ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2011, dentro do tema Cultura da Paz, reconheceu-se a importância da amizade como sentimento nobre e valioso na vida dos seres humanos de todo o mundo. Decidiu-se, então, designar como Dia Internacional da Amizade o 30 de julho. A iniciativa foi apresentada conjuntamente por 43 países (incluindo o Brasil), sendo aceita unanimemente pela Assembleia Geral.



Portanto, data para comemorar a amizade é o que não falta, mas isto não é o mais importante. O que vale mesmo é celebrar e festejar a amizade no dia a dia, nas pequenas ações do cotidiano, reconhecendo que a nossa vida é muito mais feliz e completa quando estamos entre amigos, aqueles que _ estando perto ou longe fisicamente _ estão junto conosco todas as horas, mas principalmente nas mais difíceis. Um brinde aos amigos!







