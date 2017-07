Foto: Daniela Xu / Agencia RBS

Uma amiga me contou, dias atrás, que ela e o marido estão passando por um momento de muita dificuldade econômica e que não sabem como sair da enrascada em que se meteram. Sem falar em nomes, vou contar aqui a história deles porque com certeza milhares de pessoas passam pela mesma situação, por motivos bem semelhantes. Acontece que eles não conseguem controlar os gastos no cartão de crédito, ou seja, gastam mais do que recebem, e aí não tem conta que feche. A facilidade de comprar agora e pagar depois, que o cartão de crédito oferece, é realmente muito tentador. Depois eu vejo como pago, ela vivia repetindo cada vez que decidia comprar alguma coisa nova para a casa ou renovar o guarda-roupa. O marido fazia a mesma coisa, usava o cartão sem pensar em como iria saldar a dívida. Eu sabia que um dia este problema iria estourar.

Pois bem. De uns meses para cá eles começaram a pagar apenas o mínimo exigido na fatura do cartão, deixando o resto da dúvida no saldo rotativo. Com justos estratosféricos como o nosso, esta é a pior das decisões. Os juros foram se acumulando _ e o pior é que eles usavam três cartões diferentes _ e agora o saldo é praticamente impagável. Foram aos bancos negociar o que devem, mas mesmo assim a dívida é imensa. Um contador amigo do casal disse que a primeira decisão deveria ser a de acabar com os cartões, para não correr o risco de fazer novas compras. Pelo menos nos próximos 12 meses eles irão trabalhar apenas para saldar a dívida com os bancos. Venderam o carro e agora serão obrigados a viverem de forma espartana até com seguirem se equilibrar. Só espero que desta vez aprendam a manter as contas em equilíbrio.



Sobre este assunto, a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, diz que o cartão de crédito traz conveniência e segurança porque viabiliza uma compra, mesmo que o consumidor não disponha de dinheiro no momento do uso. Mas para usufruir das vantagens, é preciso controle para que a pessoa não gaste mais do que efetivamente possa pagar. O ideal é sempre pagar a fatura total, livrando-se assim dos juros. Uma dica da especialista para quem não quer correr o risco de ficar inadimplente é: quando não puder pagar à vista no cartão, tente parcelar no menor número de vezes possível, pois dividir valores pequenos em várias parcelas facilita o descontrole. Quando se dá conta sua fatura está bastante alta e você nem sabe com o que gastou.



Outro conselho: Sempre que pensar em sair para o shopping ou para fazer compras levando o cartão, dê uma olhada na sua fatura para verificar se de fato pode gastar. Fique de olho especialmente na informação sobre o total de compras a prazo e quanto da sua renda já está comprometida no próximo mês. A dica mais infalível de todas, é esta: Deixe o cartão de crédito fora da carteira e só pegue quando de fato precisar. Se não planeja gastar, por que levar o cartão e ser tentado a usá-lo? Vou pensar nisso de agora em diante. Não estou endividada, mas assim não corro o risco de cair em tentação, ainda mais em época de liquidação.



