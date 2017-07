Foto: Divulgação/TCC

Como jornalista e também professora, fico muito feliz quando alunos do curso de Jornalismo decidem apostar em temas sociais para seus trabalhos de conclusão de curso (TCCs). Precisamos de profissionais com um olhar diferenciado para as causas sociais, para as minorias, para aqueles que precisam de visibilidade e apoio. Por isto, fiquei contente ao receber da Jhenifer Schmitt e do Felippe Pereira, formandos do curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio, de São José, uma cópia do TCC deles. Trata-se de uma grande e completa reportagem de TV sobre a Síndrome de Down, intitulada Mundo Down, Vidas que têm a Síndrome.



Uma matéria emocionante e muito informativa. São 31 minutos de reportagem, contando a história de sete famílias que passam pela experiência de ter um de seus membros com Síndrome de Down. A dupla ouviu também diversos especialistas, que explicam o que é a SD e mostram, na prática diária, que é possível proporcionar a estas pessoas uma vida plena e cheia de realizações. Os profissionais dão ênfase à estimulação precoce das crianças, para que elas possam desenvolver todo o seu potencial.



O objetivo de contar estas experiências, dizem os estudantes, é ajudar na conscientização da sociedade sobre a Síndrome. ''Ainda existe muito preconceito e queremos ajudar a mudar esta realidade'', diz Jhenifer. Outro objetivo dos dois alunos é que a matéria sirva de inspiração para futuros pais de crianças com SD. Além das histórias individuais de superação, os alunos trazem dados importantes sobre a Síndrome, como a sua prevalência na sociedade.



Os dois alunos contam que sempre quis fazer um TCC que trouxesse à tona um tema de cunho social, mas a inspiração mesmo chegou com o nascimento da irmã mais nova de Jhenifer, a pequena Valentina, que tem Síndrome de Down. ''Vi muito medo e receio nos olhos do meu pai, e percebi que ainda se sabe muito pouco sobre este tema. Eu queria mostrar para ele que minha irmã poderá ter uma vida normal, desde que seja feita toda a estimulação. Acredito que com esta reportagem, conseguimos mudar a visão dele.'', diz. O conteúdo da reportagem Mundo Down, Vidas que têm a Síndrome está disponível no Youtube. Vale a pena assistir.



