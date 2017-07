Saí de carro, ontem, para dar umas voltas na cidade. Coisa de uma hora, mais e menos. Neste tempo tão curto, três vezes fiquei estressada, e olha que costumo não me abalar com motoristas apressadinhos ou pedestres mal educados. Mas a coisa está ficando insuportável. Primeiro foi perto de casa: à minha frente, um senhor tentava estacionar o carro, e fiquei parada esperando ele desocupar o meio da rua. Atrás de mim, um motorista apressadinho colocou a mão na buzina e não parou mais. Claro que a pessoa que estava manobrando para entrar em uma vaga estreita ficou nervosa e demorou ainda mais. O outro quase ficou histérico e, assim que possível, saiu a mil cantando pneu.

Pouco depois, em um semáforo na Avenida Beira Mar, parei no sinal vermelho, e uma mulher que vinha no carro de trás não bateu em mim por milésimos. Ela devia vir distraída e não viu o sinal fechado. Foi um baita susto, dela e meu. Quando o sinal abriu, ela passou por mim, abriu o vidro e fez um gesto obsceno. Queria o quê? Que eu passasse no vermelho para ela fazer o mesmo? Minutos depois, um pedestre surgiu do nada, na saída da ponte, e atravessou correndo num lugar muito perigoso. Todo mundo buzinou. Não foi atropelado por milagre. Ao chegar na rua de casa, cheguei a dar um suspiro de alívio. Que loucura que está este trânsito de Florianópolis. E o pior é que a tendência é complicar cada vez mais.

A verdade é que, no trânsito, ninguém respeita ninguém. E se você andar na velocidade certa, com calma, praticando a direção defensiva, com certeza vai irritar os apressadinhos, que são muitos. A falta de gentileza nas ruas é outra coisa que me espanta. Faixa de segurança são poucos os motoristas que respeitam. Dias atrás tentava atravessar a rua com a minha mãe, uma senhora de idade, e cheguei a contar os motoristas que passaram reto. Só o 11º carro parou antes de faixa. Os outros nem tomaram conhecimento. Atravessar avenidas movimentadas mesmo que na faixa destinada a pedestres dá um certo medo, porque parece uma roleta russa. Você nunca sabe se chegará do outro lado da rua.



A impressão que eu tenho, é que os nervos das pessoas estão sempre à flor da pele e que qualquer coisinha no trânsito pode virar uma discussão. E de uma discussão para uma briga de fato, é um pulinho. Por tudo isso o melhor mesmo é deixar o carro em casa, sempre que possível. Antigamente eu tinha prazer em dirigir, sempre gostei. Mas hoje está difícil de andar por aí sem deparar-se em cada esquina com um motorista nervosinho e estressado que se acha o dono da rua e do mundo. Infelizmente, o trânsito é o reflexo da nossa sociedade.



