Foto: Betina Humeres

Recebi um e-mail da professora Simone Losso, na segunda-feira. Ela contava que, naquele mesmo dia, ao chegar no campus da UFSC, presenciou uma cena chocante: Uma jovem acabava de ser assaltada e, de tão nervosa que estava, mal conseguia falar, e preferiu não fazer Boletim de Ocorrência, por medo. ''Há poucos dias minha filha foi assaltada a mão armada na UFSC. Eu já fui assaltada duas vezes e meu filho também. Na verdade, já é o quarto celular que compramos para o meu filho. Os outros foram roubados. Tudo isso é muito triste, pois se trata de um espaço de ensino (educação) e é inaceitável que continuem ocorrendo esses assaltos''.

Os problemas de segurança no espaço da UFSC não são de hoje. Conheço outras pessoas que também foram assaltadas, e inclusive uma que escapou de um estupro porque teve coragem de começar a gritar, chamando a atenção das pessoas que estavam por perto, e o agressor se assustou e fugiu. A professora que escreveu à coluna fez também um desabafo no Facebook, onde critica a falta de segurança na universidade. ''Dizem que a segurança é feita por monitoramento por câmeras. Grande piada. Minha filha foi assaltada às 19h a mão armada e cadê as câmeras? E as rondas? É feita com aquele carrinho que passa rapidinho? Parece piada''. Entre várias outras considerações, Simone Losso pede que haja policiamento ostensivo no campus, para que as pessoas possam circular sem medo na universidade. ''Não aguentamos mais tanta violência e impunidade'', diz.

Esta questão da (falta de) segurança na UFSC é antiga. Nos últimos anos, a direção da universidade tomou algumas medidas para tentar conter a violência, como a ampliação no número de câmeras de monitoramento, poda de árvores, ajustes de luminárias para ampliar as áreas de iluminação e a intensificação das rondas. Só que parece óbvio que só isso não foi o suficiente, já que os assaltos continuam sendo rotineiros.

O tema é polêmico. O motivo está na jurisdição de quem compete atuar nessa área dentro da universidade. Legalmente, a área é federal e, sendo assim, a segurança da área compete à Polícia Federal e ao departamento interno próprio de segurança da UFSC, e não às polícias estaduais nem à Guarda Municipal. Os seguranças internos, ao que parece, são insuficientes para cobrir toda a extensão territorial da UFSC (são mais de 20 milhões de metros quadrados de área), e o local recebe um fluxo médio de cerca de 35 mil pessoas por dia. Uma equação difícil de ser resolvida, mas que está ficando insustentável.