Foto: Divulgação

O Cepon, todo mundo sabe, enfrenta sérios problemas financeiros. E o que entra de recursos públicos é para manter os serviços essenciais aos pacientes, como compra de medicamentos e pagamento de pessoal. Assim, nunca sobra dinheiro para pensar um pouco em melhorar as condições de um outro público muito especial que frequenta o hospital diariamente: os acompanhantes dos doentes, que precisam ficar horas e horas, às vezes dias ou semanas, sentados em cadeiras de plástico, desconfortáveis, sem o mínimo de conforto ou segurança. Quem já passou por uma situação assim sabe como faz falta um lugar onde se possa descansar um pouco, para seguir firme nesta árdua tarefa que é acompanhar (e muitas vezes também cuidar) de um familiar que está doente.

Por isso, aplaudo esta iniciativa da direção da Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon (Fahece), de colocar no ar, a partir das 8 horas da manhã de hoje, a campanha vamosajudarocepon. Trata-se de um financiamento coletivo (crowdfunding), que conta com o apoio de nove embaixadores que têm como missão divulgar a campanha e mobilizar os apoiadores. O objetivo é arrecadar R$ 30.600,00 para a aquisição de 18 poltronas para acompanhantes de pacientes oncológicos de todo o Estado que necessitam realizar seu tratamento na Unidade de Internação do Serviço de Cuidados Paliativos do Cepon. Atualmente, essas pessoas passam horas, muitas vezes noites inteiras, em cadeiras sem conforto algum, nem segurança para tirar um cochilo.

A Fahece é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade realizar ações na área de assistência à saúde e, especialmente, apoiar o Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) e o Cepon, onde atua como gestora dos serviços públicos de saúde, prestados na área do câncer e do sangue. Tanto o Hemosc quanto o Cepon são unidades públicas, e a clientela atendida é predominantemente usuária do SUS. Os pacientes chegam de todo o Estado, para consultas, exames, quimio e radioterapia. Tratamentos na maioria das vezes longos e muito desgastantes. Um pouco de conforto e atendimento humanizado é o mínimo que se deve oferecer aos pacientes e seus acompanhantes para minimizar o sofrimento.

Para colaborar com a vaquinha para a compra das cadeiras basta acessar o endereço http://juntos.com.vc/poltronasacompanhantesCEPON. Qualquer valor pode ser doado. A campanha estará no ar por 60 dias e é possível acompanhar a evolução das doações pelo site.