Foto: Grupo Doutores RiSonhos

Um colorido especial toma conta da Unoesc de Chapecó a partir das 19h30min. de hoje, quando acontece a abertura da exposição De Flor em Flor. Sete artistas visuais foram convidados a fazerem suas releituras da flor criada por Miguel Vassali para compor a logomarca do Doutores RiSonhos, um grupo de palhaços que desenvolve atividades regulares nos hospitais públicos de Chapecó e região, além de intervenções cômicas em diferentes espaços, oficinas de formação em palhaçaria, palestras e apresentações de espetáculos cômicos.

Cada obra revela o olhar dos artistas sobre o trabalho dos palhaços nos hospitais, enfatizando o poder da amizade, da alegria, da união, do bem comum, do crescimento, do renascimento e da delicadeza nas relações. Na mesma oportunidade, será lançada uma linha de produtos que podes ser adquiridos pelo público, que dessa forma estará contribuindo com esse projeto, tão bacana e que leva alegria a milhares de pessoas. A exposição ficará aberta à visitação até início de outubro, e depois passa a circular por demais espaços culturais da cidade, hospitais atendidos pelos Doutores RiSonhos e também pelas empresas e instituições parceiras e patrocinadoras. Todo o dinheiro arrecadado com a venda desses produtos (camisetas e canecas com estampas dos quadros de flores) será revertido para o próprio projeto. Os artistas convidados para participarem da mostra são Digo Cardoso, Marlowa, Juliano Zanotelli, Gina Zanini, Janaina Schvambach, Audrian Cassaneli e Juliana Povala, todos de Chapecó.

Os doutores RiSonhos atuam nos hospitais desde 2012, realizando visitas semanais às alas de oncologia, quimioterapia, pediatria, cirurgia e oncologia Infantil do Hospital Regional do Oeste e do Hospital da Criança, levando um pouco de alegria e diversão para os pacientes, familiares e também para a equipe hospitalar. Michele Silveira da Silva, a palhaça Barrica, é a idealizadora do projeto. Bacharel em interpretação e direção teatral pela Universidade Federal de Santa Maria, ela conta que o trabalho do grupo abrange, em média, 25 mil crianças e adultos da macrorregião de Chapecó, atuando diretamente na humanização do sistema de saúde. ''Nesse percurso, já criamos e vivemos muitas histórias com pacientes que levaram na memória nossas brincadeiras e deixaram conosco a sensação de que é possível fazer do mundo um lugar melhor através do afeto, do humor e do riso'', explica.

Inspirado no projeto Doutores da Alegria, de São Paulo, o Doutores RiSonhos fazem quatro visitas semanais nos hospitais. O programa conta com apoio da Lei Rounet, de incentivo à cultura, e a proposta é mantê-lo com recursos destinados por empresas (que depois podem abater no IR). Só que, em 2017, esta arrecadação vem sendo insuficiente para manter todos os projetos.