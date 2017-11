Foto: Divulgação

O Natal chegou mais cedo para uma turma muito especial. Durante toda a terça-feira, cerca de 1,1 mil pessoas encheram de alegria e encantamento o Beto Carrero Word. Foi o 8º Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques Temáticos e Atrações Turísticas, comemorado da melhor forma possível, com muitas brincadeiras. Com entrada gratuita, os integrantes de instituições de auxílio a pessoas com deficiência, e seus responsáveis, aproveitaram as atrações e celebraram a vida.

A data tem o objetivo de promover a integração social de pessoas com algum tipo de deficiência, seja intelectual, visual, auditiva ou física. Crianças e jovens autistas e com Síndrome de Down também se divertiram a valer nos brinquedos. Os mais audaciosos preferiam os equipamentos mais radicais – atrações deste tipo é o que não falta no parque. Já os mais receosos ou não muito acostumados com parques de diversões, aproveitaram o dia nos brinquedos mais tranquilos e lúdicos. O importante é que todo mundo participou, brincou e deu muita risada, e era esse o objetivo desta iniciativa tão bacana.

Teve gente que veio de longe, como o pequeno Arthur da Silva, de 6 anos, que estava acompanhado da mãe, Edinéia Barreiros da Silva. Eles moram em Curitiba, e era a primeira vez dos dois no Beto Carrero. Arthur é autista e, na maioria dos dias, é uma criança introspetiva. Mas naquele dia, não. O sorriso nascia fácil, nas brincadeiras acompanhadas pela mãe. ''Estamos eufóricos com todos esses brinquedos. Com esse atendimento especial às crianças com autismo, meu filho e todas as outras crianças e jovens na mesma condição dele estão vivendo um dia incrível aqui. Estou realmente encantada'', disse Edinéia, que também se divertiu muito e pode esquecer, pelo menos por algumas horas, a dura rotina de ser mãe de uma criança especial.

Teve gente, também, que já era veterana em comemorar esta data no parque. Era o caso, por exemplo, de Willian Cardoso, de 16 anos. É o terceiro ano que ele participa, sempre com muita energia e empolgação, acompanhado pela mãe, Ivete Cardoso. Eles moram bem pertinho do parque, em Itajaí. ''O Willian adora vir no Beto Carrero, e realmente isto aqui é uma maravilha'', diz ela, que fica feliz só de ver o sorriso estampado no rosto do garoto.



O diretor financeiro do parque, Edilson Doubrawa, também demonstrava o seu contentamento. O número de participantes do dia no parque dobrou este ano em relação a 2016. ''Estamos muito felizes com todo este público, pois o Beto Carrero deixou para toda a equipe de colaboradores a missão de encantar nossos frequentadores em todos os momentos, e tenho certeza que estamos cumprindo nosso objetivo''. Pode ter certeza de que aqueles meninos e meninas saíram do parque, ontem, mais felizes do que nunca.

O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques Temáticos e Atrações Turísticas é promovido pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) com apoio da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (Adibra).





